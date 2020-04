Benedetta Rossi mostra la sua ricrescita sui social e Paola Turani le risponde: è allarme capelli bianchi

Che cosa farete quando le restrizioni cadranno e pian piano si potrà tornare alla vita di tutti i giorni? Tra le prime cose che certamente molto vorranno fare, in tutta sicurezza, una seduta dal parrucchiere! Capelli bianchi e ricrescite imperversano e ormai va di moda mostrare il proprio “disagio” anche sui social. Oggi a mostrare una foto della sua ricrescita, ci ha pensato Benedetta Rossi. La food blogger ha scritto sui social: “Battuta di Marco “si è fermata la crescita ma non la ricrescita” 🤣 …comunque io sto così, come siete messe voi a capelli ?! “. In pochi minuti tantissime le risposte e i messaggi di chi si è improvvisata parrucchiera con al tinta fatta in casa ( le tinte vendute al supermercato hanno avuto un incremento esponenziale nelle vendite). E tra i commenti anche quello di un’altra amatissima influencer, la bellissima Paola Turani.

PROBLEMI DI RICRESCITA E CAPELLI BIANCHI PER TUTTI: SUI SOCIAL SI CERCANO RIMEDI!

Paola rispondendo quindi a Benedetta Rossi ha commentato: “Mentre stavamo mangiando fuori beatamente Ricky si blocca e mi fa: Hai già prenotato il parrucchiere quando riaprirà? Vedo bianco, molto bianco😂😂 – Facile per lui che non ne ha!! 😘 “.

Ma sono davvero tantissimi i commenti di chi dice di aver provato fallendo miseramente con le tinte fatte in casa. Altre signore invece abituate a colorare i capelli danno i loro consigli per non fallire la missione tinta fai da te. Altre signore invece invitano a cogliere questa situazione come una opportunità: smettere di tingersi i capelli potrebbe ad esempio essere un’idea! Ma intanto davvero tutti speriamo di poter tornare il prima possibile dal nostro amato o dalle nostre amate parrucchiere perchè sarebbe uno dei primi segnali di quella normalità alla quale aneliamo davvero tutti.

Alla fine però poi Benedetta ha fatto la tinta e si è anche tagliata i capelli e il risultato è stato molto apprezzato!

