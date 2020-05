Una ciste preoccupa Caterina Balivo, oggi l’ecografia e il risultato (Foto)

Non aveva raccontato niente ai suoi follower Caterina Balivo della ciste che aveva scoperto sul suo piede e che la preoccupava, l’ha fatto questa mattina presto mentre si recava in una struttura privata per l’ecografia (foto). La conduttrice si era svegliata da poco e un po’ in ansia ha spiegato che prima del lockdown aveva scoperto sul collo del piede qualcosa, non sapeva cosa fosse ma era preoccupata. Ansia ancora maggiore quando è arrivata a destinazione e come è giusto che sia le hanno misurato la febbre, controllato la saturazione, ovviamente tutti con guanti igienizzati e mascherina, le sedute distanziate con i divieti tra una postazione e l’altra e poi anche l’ansia dell’attesa. “Partire così la mattina non ha prezzo”. Ben più rilassata dopo l’ecografia al piede.

CATERINA BALIVO UN RISVEGLIO PIENO DI ANSIA

Non è iniziata nel modo migliore la giornata per la conduttrice di Vieni da me ma alla fine si è tolta un bel peso. Dopo l’ecografia al piede le hanno detto subito che si trattava di una ciste che dovrà togliere ma che potrebbe anche andare via in estate. Tutto perfetto quindi, il controllo è andato benissimo e la giornata ha preso un’altra piega. Infatti, la Balivo tornando a casa si è concessa una passeggiata a Villa Borghese scattando anche una foto per i suoi follower.

Via la mascherina per un attimo, il tempo di uno scatto, e poi di corsa a casa per disporre tutto per la didattica a distanza del primogenito, la colazione e poi la puntata del martedì di Vieni da me.

In gran forma in studio per accogliere i suoi ospiti in collegamento e in studio, da Achille Lauro a Gigi Marzullo, come sempre una gran puntata ma forse anche una delle ultime per lei.

