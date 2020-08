Il Ferragosto di Caterina Balivo con pasta al forno e parmigiana, è la mamma a cucinare per tutti (Foto)

Un Ferragosto senza dieta per Caterina Balivo che ha festeggiato con tutta la famiglia nella villa in Toscana dove questa estate 2020 ha scelto di trascorrere gran parte delle vacanze (foto). Vacanze lunghissime per la conduttrice che risponde a tono a chi le dice di vergognarsi per la fortuna che ha di passare da una spiaggia all’altra e godersi un’estate così bella e rilassante. Caterina Balivo invece risponde che la sua estate è ancora lunga, che sarà in vacanza fino al ritorno a scuola dei suoi bambini e intanto mostra anche le sue giornate in famiglia, come il ferragosto. Pasta al forno e parmigiana di melanzane, non c’è niente di più goloso, anche se fa caldo è un pranzo perfetto, Caterina Balivo non sa se riuscirà a resistere, si sente appesantita ma è tutto così bello, perfetto, con il sole, il mare e tutta la famiglia con lei.

CATERINA BALIVO IN TOSCANA CON TUTTA LA FAMIGLIA

Durante i mesi dell’emergenza sanitaria ha desiderato tanto di vivere questi momenti, così tanto che forse anche per questo ha deciso di lasciare Vieni da me, dedicarsi di più alla famiglia e a se stessa per poi attendere altre proposte lavorative.

Non basta il pranzo di Ferragosto, la mamma di Caterina Balivo dopo la pasta al forno e la parmigiana di melanzane inizia a impastare per la cena, i panzerotti. Si frigge e la Balivo è disperata perché sa di avere mangiato già tanto in queste settimane. poco importa, in bikini è bellissima, avrà tempo di tornare in forma perfetta, pancia piatta e solito sorriso.

L’invidia non manca mai, la felicità della conduttrice è evidente, niente sembra sfiorarla adesso che ha tutto. Non mancano le storie Instagram con i suoi figli, solo il marito non desidera apparire ma c’è, è sempre presente, nonostante qualcuno ogni tanto parli di crisi di coppia.