La complicata estate di Alessia Marcuzzi prima di Temptation Island: la famiglia al primo posto

Alessia Marcuzzi è sbarcata da poche ore in Sardegna ed è pronta per gettarsi in questa nuova avventura al timone di Temptation Island. Per lei oggi cover su Tv, sorrisi e canzoni e una delle prime interviste dopo lo scandalo di cui è stata suo malgrado protagonista. Parliamo dell’ormai noto triangolo amoroso: lei, Belen, Stefano de Martino. Nulla di vero a quanto pare, le tre persone coinvolte hanno smentito in più occasioni.

Nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni non si parla in modo diretto di quanto accaduto questa estate ma con le sue parole, Alessia Marcuzzi, rispondendo anche alle altre domande, fa capire quanto per lei la famiglia sia importante. Esordisce subito dicendo che mentre risponde al telefono alle domande, c’è suo marito al suo fianco, che sorride curioso di sapere come andrà questa edizione di Temptation. E del resto che Paolo Calabresi e la sua Alessia fossero ancora più uniti di prima in questa pazza estate, lo si era capito dalle tante foto che la conduttrice ha condiviso con chi la segue in estate. Certo, le notizie di gossip non hanno fatto piacere, ma in un anno complicato come quello appena vissuto, probabilmente sono passate più che in secondo piano.

ALESSIA MARCUZZI: LA FAMIGLIA COME SEMPRE AL PRIMO POSTO

Nell’intervista per Tv, sorrisi e canzoni, viene chiesto alla conduttrice cosa tiene e cosa butta di questa estate:

“Tengo la famiglia e gli amici… ll meraviglioso affetto che mi ha circondato in un momento per tutti così complicato a causa del Covid che invece butterei. Vorrei un futuro sereno, in cui potremo tornare ad abbracciarci, la cosa che ci manca di più. E con il pubblico in studio.”

E anche una battuta sul vero amore, che Alessia Marcuzzi descrive con queste parole:

“E come surfare sulle onde. Cercando di planare con dolcezza“.

