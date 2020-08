Antonella Clerici festeggia il compleanno della sorella, i selfie li scatta Maelle (Foto)

In Piemonte Antonella Clerici riesce a vedere molto più spesso la sua famiglia e in questi giorni è anche riuscita a trascorrere qualche giorno con la sorella, alcuni amici e ovviamente Vittorio Garrone e Maelle. Due foto semplici e bellissime dalla Foresteria Massello, Antonella Clerici festeggia il compleanno della sorella e si gode ancora una volta le bellezze della natura, il fresco delle montagne. Sono così simili Antonella e sua sorella Cristina e una follower fa notare che la differenza tra loro è solo nel colore dei capelli. La Clerici invece sottolinea che la sorella è anche magra. Fa sorridere tutti la conduttrice così schietta. Un’occasione per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia e con gli amici e in primo piano nei selfie c’è Maelle.

MAELLE SCATTA LE FOTO PER IL COMPLEANNO DI ZIA CRISTINA

E’ la figlia di Antonella Clerici ad occuparsi delle foto, non c’è dubbio che sia ben più brava della mamma e di Vittorio Garrone a scattare selfie, lo fanno notare altri follower mentre fanno i complimenti agli occhioni di Maelle.

La conduttrice si sta godendo gli ultimi fine settimana di relax prima di dare il via ai suoi nuovi programmi. C’è grande attesa per E’ sempre mezzogiorno ma il pubblico di Rai 1 dovrà attendere ancora un po’; ben più di una settimana rispetto alla prima data. Sarà necessario altro tempo per completare i lavori necessari nello studio e portare a mezzogiorno nelle case degli italiani il nuovo programma di Antonella Clerici. Il tutto sperando che non salti fuori mai un caso di coronavirus, come già accaduto per Io e Te e la sospensione del programma di Pierluigi Diaco.

Come sarà il nuovo studio della Clerici, come sarà il suo nuovo programma e il suo look? Chi ci sarà con lei ogni giorno e chi preparerà i piatti per il pubblico? Attendiamo altre anticipazioni perché il tutto sembra sarà molto originale.