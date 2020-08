Antonella Clerici e Vittorio Garrone si preparano a una nuova vita da settembre (Foto)

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si preparano ad affrontare una quotidianità diversa da quella vissuta fino ad ora, da quando la conduttrice si è trasferita ad Arquata Scrivia. Antonella Clerici sta per tornare in tv tutti i giorni su Rai 1 con E’ sempre mezzogiorno. Non erano questi i loro programmi ma gli eventi hanno cambiato un po’ tutto e da settembre la Clerici e Garrone saranno spesso distanti. Alla rivista Oggi la conduttrice ha già confidato che il suo compagno sarà spesso con lei perché non sono capaci di stare a lungo lontani l’uno dall’altra. Antonella pregusta già quei momenti, sa che sarà una vita diversa ma che sarà di nuovo una vita di coppia. In principio E’ sempre mezzogiorno doveva andare in onda dalla casa nel bosco, da Arquata Scriva, poi le restrizioni del Covid e altre difficoltà hanno fatto optare la Rai per gli studi di Milano. Un po’ è un ritorno al passato per Antonella Clerici, come quando conduceva La prova del cuoco ma vede tutti i lati positivi di questa scelta, del sì alla Rai.

ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE: “TORNARE UNA COPPIA CEMENTERA’ DI PIU’ IL LEGAME”

Non c’è dubbio che avrebbe preferito che il nuovo programma venisse realizzato a casa sua: “Vittorio sarà spesso con me. Non siamo capaci di stare lontani, e sarà bello tornare a fare cose che non facciamo da tanto: un cinema, un aperitivo. Siamo sempre stati famiglia da quando siamo qui, forse tornare a essere coppia cementerà ancor di più il legame”.

Torneranno quindi a fare i fidanzatini, come i primi appuntamenti e con nuove emozioni. E’ schietta quando dice che questo renderà più solido il loro rapporto. Intanto, nella casa nel bosco proseguono le cene in famiglia, i bagni in piscina, le serate a giocare a burraco con Maelle che si diverte con quelli che sono per lei i suoi fratelloni.