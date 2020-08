Il saluto commosso di Diaco al suo pubblico: “Brutto scherzo del destino” (Foto)

Pierluigi Diaco sembra già consapevole che il collegamento di poco fa con La vita in diretta estate sia il suo ultimo saluto al pubblico di Rai 1. “Un brutto scherzo del destino” ha commentato dispiaciuto il conduttore che molto probabilmente non potrà condurre nemmeno una puntata delle ultime previste di Io e Te. Doveva essere l’ultima settimana del suo programma, l’ultima per sempre e non solo per questa edizione; invece un caso di coronavirus ha complicato tutto e Io e Te risulta al momento sospeso. Sono Marcello Masi e Andrea Delogu a prendere il posto di Pierluigi Diaco alle 14:00 su Rai 1. Diaco conferma che sia il tampone che il test sierologico hanno dato esito negativo ma il suo evitato contagio non basta a dare sicurezza a tutto il suo staff.

PIERLUIGI DIACO “VI VOGLIO BENE TANTISSIMO”

Bisogna attendere che tutto il suo gruppo si sottoponga ai test, che tutti risultino negativi, che lo studio venga sanificato e sappiamo benissimo che per eseguire tutto questo c’è bisogno di tempo. Il conduttore ripete più volte che più di tutto è preoccupato per la salute della sua collaboratrice, ovviamente non rivela il suo nome ma rivolge un pensiero alla sua bimba. La figlia della persona risultata positiva al coronavirus al momento si trova dai nonni ed è ovvia la preoccupazione della sua mamma che teme sia già stata contagiata. “Tengo alla sua serenità di mamma ma lasciatemi dire che non so se riusciremo a tornare in onda ed è molto possibile che questo saluto sia l’ultima occasione che ho. Insomma vanno fatti i tamponi…”

“Io ho condotto questo programma con grandissimo amore e rispetto per i telespettatori. Anche io ho il mio carattere e le mie spigolature ma sono certo che per la passione possano testimoniare le persone… E’ un brutto scherzo del destino ma rivolgo il mio pensiero a chi ha perso persone care, noi siamo fortunati a stare qui“.

“Voglio dire al pubblico di Rai 1 vi voglio bene, tantissimo”, chiude così il suo collegamento Diaco con gli occhi lucidi e la voce che trema per l’emozione.