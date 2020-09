Giulia de Lellis sbarca a Venezia e alla fine ha scelto il bianco (FOTO)

Sono 4,9 milioni i followers di Giulia de Lellis ed è a loro che la bella influencer di Pomezia dedica l’arrivo alla 77esima edizione del Festival del cinema di Venezia. E’ stata una decisione dell’ultimo momento quella di Giulia che rientrata della Sardegna aveva paura di poter risultare positiva al covid 19, avendo incontrato molta gente e avendo comunque anche viaggiato. E così è rientrata a Milano, in attesa del primo tampone e poi del risultato anche del secondo tampone. E mentre aspettava l’esito del secondo, chiedeva ai suoi followers che colore avrebbero scelto quest’anno per il Festival del cinema, qualora avesse avuto la possibilità di andarci! E alla fine, come abbiamo visto pochissimi minuti fa al suo arrivo, il colore scelto è stato il bianco!

Non ha detto nulla fino alla fine ma pochi minuti fa ha fatto una bellissima sorpresa ai suoi followers che sono già impazziti per il look che la De Lellis ha scelto per questo suo sbarco in Laguna! Occhialoni da sole con montatura bianca, abitino sbarazzino bianco.

GIULIA DE LELLIS ARRIVA A VENEZIA E SCEGLIE IL BIANCO

Ecco le prime immagini ufficiali dallo sbarco a Venezia. Giulia saluta le tante persone che la acclamano e che la seguono con tantissimi affetto.

“Arrivata a Venezia con una bellissima notizia: 4,9 milioni di followers” ha scritto Giulia nella sua storia mostrandosi mentre di spalle sale le scale. A breve di certo arriveranno anche tutti i dettagli su questo abitino scelto da Giulia. Corto, vaporoso, bianco e lei è davvero bellissima e in grande forma. Non sarà un periodo wow dal punto di vista sentimentale ma le soddisfazioni per Giulia, possono arrivare da molti altri settori e il lavoro è uno di questi. Aveva detto che il bianco le avrebbe ricordato una sposina e che non se la sentiva quest’anno ma a quanto pare, alla fine ha cambiato idea!

E voi che ne pensate del look di Giulia de Lellis, promossa?

