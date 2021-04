Da Supervivientes svelato il peso reale dei vip: quanto pesa Valeria Marini?

E’ partita ieri la nuova edizione dell’Isola dei famosi formato spagnolo. Per fare spazio al debutto di Supervivientes, come saprete, la nostra Isola dei famosi è andata in pausa nella serata di ieri, giovedì 8 aprile 2021. Durante il debutto del programma spagnolo, sono stati presentati i concorrenti e nel cast spiccano due italiani amatissimi in Spagna. Parliamo di Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Al momento sono entrambi in gioco anche se il fratello di Luca, vivrà in spiaggia con gli altri concorrenti mentre Valeria Marini vivrà su una sorta di barca zattera in mezzo al mare. Prima di questo verdetto tutti i concorrenti hanno partecipato a un gioco, molto simile a quello visto nell’ultima puntata dell’Isola ma con una differenza: ogni singolo concorrente doveva portare del fango e altro materiale per poi essere pesato. Questo significa quindi che prima di iniziare il gioco, tutti hanno dovuto pesarsi, per poi fare la differenza. Ed è così che i nostri vicini di casa spagnoli, hanno rivelato il peso di tutti i concorrenti di questa edizione di Supervivientes.

Quanto pesa davvero Valeria Marini?

La nostra Valeriona nazionale non ha mai nascosto la sua passione per il buon cibo e non si è mai fatta problemi nel mostrare con orgoglio le sue forme, anzi. Del suo fisico giunonico ne ha fatto un simbolo ed è amatissima per come è. Non si è mai parlato però in modo esplicito del peso mentre ieri abbiamo scoperto che Valeria Marini pesa 80 kg. Infatti durante il gioco è riuscita a portare materiale tale da arrivare a 84 kg. Il conduttore dell’Isola ha mostrato poi la lavagna dove c’era scritto il peso di tutti i protagonisti del gioco.

La nostra Valeria è diventata subito una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola, del resto lei è una veterana e sa come muoversi in quei contesti. Questa volta potrebbe vincere? Vedremo!