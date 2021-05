Lorella Boccia prova i bikini col pancione, i due pezzi restano striminziti (Foto)

Lorella Boccia ha già un gran pancione, è bellissima mentre prova i suoi bikini che anche questa estate saranno striminziti (foto). I suoi fan ricordano le foto in bikini del viaggio di nozze, per alcuni uno spettacolo, per altri un eccesso. Lorella Boccia si mostra in tutto il suo splendore e non vede l’ora di diventare mamma. La ballerina e Niccolò Presta hanno annunciato la gravidanza solo poche settimane fa, hanno voluto attendere un po’ più dei tre mesi. Preso nascerà una bimba e la sua mamma continua ad allenarsi, come mostra anche nel suo profilo social. Il risultato si vede, anche in due e con le voglie sembra non avere preso nemmeno un etto in più se non quelli necessari per il pancione.

LORELLA BOCCIA PRESTO MAMMA DEL SUO PRIMO FIGLIO

La posa plastica da Wonder Woman la fa ridere tanto, Lorella si prende un po’ giro e lo fa anche con le sue voglie. Nel fine settimana ha mangiato la mozzarella e i dolci che la mamma le ha portato da Napoli, una vera festa per tutta la famiglia

Dopo quattro mozzarelle di bufala, la ricotta di bufala e i dolci Lorella Boccia si fa aiutare proprio dalla sua mamma per fare la prova costume. Era preoccupata ma i due pezzi indossati le stanno tutti benissimo. Sta un po’ meno bene la sua cervicale e infatti Niccolò prima di andare a letto le fa un massaggio che la fa subito sentire meglio.

Si lamenta della perdita di memoria, venti minuti per trovare i suoi occhiali e teme che dopo il parto andrà peggio ma Niccolò le ricorda che ha sempre avuto problemi di memoria. C’è poi un altro problemino da risolvere e lo rivela sempre tra le stories, tante, troppe cose da stirare e sistemare: “Ho la sensazione che la cosa mi sia sfuggita un po’ di mano”.