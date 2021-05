Serena Bortone confessa: “Vivo di sensi di colpa”

Questa volta è Serena Bortone a rispondere alle domande nell’intervista che possiamo leggere su Chi. Questa volta è la conduttrice di Oggi è un altro giorno a raccontarsi. E se all’apparenza sembra così forte rivela le fragilità che inevitabilmente abbiamo tutti. Serena Bortone vive di sensi di colpa e spiega che prima di tutto deve volersi bene, che per troppo tempo ha pensato che gli errori equivalessero a delle catastrofi. Forse molti si riconosceranno in questa sua confessione ma alla rivista Chi ha raccontato anche altro, sia per quanto riguarda la vita privata che quella professionale. In tv Oggi è un altro giorno è un vero successo, il pubblico adora le sue interviste ma com’è la Bortone in privato?

SERENA BORTONE: “CHI STA CON ME SI DIVERTE”

E’ single o è fidanzata? La conduttrice risponde che è in trattativa ma più single che fidanzata. Arriva un’altra confessione, quella sui legami eterni: “All’idea di un rapporto che deve durare per sempre io soffoco”. Al tempo stesso confida che è stata felice in amore e che non è poi così rigida, adora quelle che chiama stupidità sentimentali, sono le uniche stupidità che tollera.

Serena Bortone ha 50 anni e non ha figli ma nemmeno rimpianti: “Non ho mai considerato la maternità come un qualcosa di identitario. Esisto indipendentemente”. Ed è la domanda che fa a tutte le donne che intervista, andando a scavare, cercando di capire.

C’è altro e confida anche della sua ansia per Oggi è un altro giorno. Si riferisce al debutto del programma che invece l’ha portata al vero successo. “A settembre, a ridosso del debutto, l’ansia mi divorava. E non tanto per la paura di schiantarmi, quanto per il terrore di deludere chi aveva creduto in me”. Ci è riuscita, non ha deluso nessuno, lo dimostrano i dati di ascolto ad ogni puntata.