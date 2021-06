Sonia Bruganelli dieta e ginnastica per il GF Vip: “Che fatica fare la tv”

Come fa notare subito Roberta Termali la presenza di Sonia Bruganelli al GF Vip farà la differenza, soprattutto perché lei sarà opinionista e non una semplice concorrente. La moglie di Paolo Bonolis non è ancora pronta ma si sta preparando per apparire al meglio: dieta e ginnastica e così non solo si troverà in forma per l’avventura televisiva ma questa sarà anche la sua estate a prova di paparazzi. E’ il primo grazie che Sonia Bruganelli rivolge ad Alfonso Signorini ma dovrebbe essere il contrario. Dopo Antonella Elia e Pupo nello studio del Grande Fratello Vip arrivano Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, magari non diventerà un programma culturale ma se il cast sarà all’altezza delle opinioniste forse potrebbe puntare un pochino più in alto.



SONIA BRUGANELLI SI ALLENA PER LA PROSSIMA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP

Un po’ di vanità tutta femminile è ovvia e anche se la Bruganelli non ne avrebbe bisogno sta facendo il possibile per perdere qualche chilo di troppo, anche perché la tv ingrassa e lei non ne ha bisogno. Instagram è il mezzo che Sonia usa spesso, dove spesso ha scatenato polemiche, immaginiamo cosa potrà scatenare nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Speriamo non ci deluda ma intanto non si nasconde, pubblica il selfie mentre si allena: “GF a noi 2!” e iniziano già i commenti negativi.

Pronta per trasferirsi nella casa a Formentera promette che si allenerà anche durante le vacanze, altrimenti potrebbe perdere tutti i sacrifici fatti nell’ultimo periodo. Questa volta anche Paolo Bonolis seguirà il reality show di Signorini, sempre che non ci sia una partita da seguire. Ed è il conduttore ad avere sorpreso sua moglie quando ha postato sul suo profilo social l’annuncio della partecipazione di Sonia Bruganelli accanto ad Adriana Volpe: “E mo’ so [email protected]@i tuoi Alfonso Signorini” ha commentato.