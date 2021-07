Kitty Spencer la nipote di Lady D sceglie l’Italia per le sue nozze: matrimonio da sogno

Una location d’eccezione per un matrimonio da favola. Kitty Spencer, la bellissima nipote di Lady Diana, ha scelto l’Italia per le sue nozze. Un matrimonio da sogno per la modella che ha scelto di omaggiare il nostro paese anche in un altro modo, e non poteva essere altrimenti visto che è una delle indossatrici tra le più belle di Dolce e Gabbana. L’abito da sposa, meraviglioso, è un pezzo unico creato apposta per lei da D&G. Un vero e proprio capolavoro che la nipote di Lady D ha sfoggiato a Frascati, durante le nozze con l’imprenditore Michael Lewis. Nozze a Villa Aldobrandi, una location di incanto per un matrimonio che di certo non potrà essere dimenticato.

Kitty e il suo neo marito, avevano organizzato per lo scorso anno le nozze ma avevano dovuto rimandare il matrimonio a causa della pandemia. Oggi, le prime immagini di questo matrimonio e del bellissimo abito da sposa indossato da Kitty. Inutile dire che la nipote di Lady D era magnifica.

Il matrimonio di Kitty Spencer e Michael Lewis a Frascati

Nozze blindatissime con molti ospiti vip. E prima del fatidico “sì” la primogenita di Charles Spencer ha fatto un giro a Firenze con le amiche più care per dare l’addio al nubilato…Le prime immagini dell’abito da sposa sono arrivate sui social, poi dal profilo ufficiale di D&G che ha mostrato anche le prove di questa creazione incantevole.

Le nozze si sono celebrate nella più assoluta riservatezza nel pomeriggio di sabato 24 luglio nella villa, icona del Rinascimento italiano, oggi set di memorabili film da Oscar e serie televisive da ascolti record. La bellissima Kitty, 30 anni ha così finalmente detto “sì” al suo Michael, più grande di lei di 31 anni, divorziato, con tre figli e un patrimonio stimato in 80 milioni di sterline.

Chi c’era al matrimonio di Kitty Spencer?

C’era grande attesa anche per William e Kate che, secondo i tabloid britannici, risultavano tra gli invitati. Kitty ha partecipato sia al matrimonio di Harry che a quello di William. Ma pare che la duchessa e il duca di Cambridge non ci siano stati. Secondo le indiscrezioni, tra gli invitati anche Andrea Bocelli agli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, di cui Kitty Spencer è ambassador e che hanno disegnato l’abito nuziale della sposa. E poi Pixie Lott e Emma Thynn, Marchesa di Bath, modella e mondana britannica. Pare che nella lista degli invitati ci fosse anche Elton John ma non sarebbe stato avvistato in quel di Frascati.