Caterina Balivo in costume si regala un 10 e coregge chi le ha dato solo 7

Brava Caterina Balivo che si è data un bel 10 in costume correggendo un follower che le aveva dato solo 7. Bellissima e su questo non c’è dubbio ma qualcuno le fa notare che per avere 10 bisogna essere perfette, la lode poi arriva se addirittura non c’è un filo di cellulite. La Balivo non è per niente d’accordo e spiega perché lei in costume merita il massimo dei voti. Tutto nasce dalle foto con il costume celeste e intero, la conduttrice è davvero uno spettacolo soprattutto perché non è rifatta e non ha usato app per pubblicare lo scatto perfetto. E’ questo che spiega ai suoi follower, è per questo che si regala quel 10. “Prova costume voto 7” è il voto del follower che ha scatenato tutto. “10 perché non ci sono app” ed è Caterina Balivo che nel dare questa risposta ride ma ci crede fino in fondo e fa bene.

CATERINA BALIVO HA SMESSO DI ESSERE PIGRA

Non è una patita dello sport, anzi solo di recente ha deciso di fare qualcosina per non perdere tonicità, tutto il resto è un regalo di Madre Natura. “Per il voto 10 bisogna essere quasi perfette, 10 e lode se non c’è traccia di cellulite. Comunque il voto 7 è un buon voto, e comunque la bellezza è simpatia di una donna non dipende da questi voti!” ma la Balivo non risponde più, ha già detto ciò che doveva.

Un altro bel messaggio al suo pubblico, maschile e femminile. Lei non si è rifatta nulla e spera di non farlo mai anche se immagina che forse prima o poi potrebbe accadere. Quindi un po’ di pancetta e nessuna inesistente perfezione e quel 10 è del tutto meritato.

“Come si sta dopo 3 mesi di vacanza?” le chiede un altro follower. “Un po’ stanca” e ancora risate è la risposta della conduttrice che conquista altri like.