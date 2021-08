Sfilata in piscina per Federica Panicucci, bikini e tacchi fa sempre invidia alle giovanissime (Video)

Che spettacolo Federica Panicucci, è la prova che si può essere sempre belle e in forma anche quando si superano i 50 anni. Lei ne ha 53 e in bikini fa invidia alle giovanissime, come sempre. Federica Panicucci e Marco Bacini sono in vacanza in Sicilia, questa volta sono in vacanza da soli e hanno scelto il relax, lontani della vita mondana ma con la voglia di stare semplicemente insieme tra sole e buon cibo. Cosa mangerà la Panicucci per essere sempre così magra, tonica, perfetta in bikini. Certo per le foto la luce giusta aiuta tutte ma quando la conduttrice scende le scale e arriva in piscina dall’alto dei suoi tacchi è impossibile non ammirarla. La falcata di una modella, lo stile di chi sa stare sul palco e la passerella soddisfa sia lei che il suo compagno. Marco Bacini commenta: “Amore mio sei bellissima” e da lì in poi si alternano critiche a richieste di aiuto per essere come lei.

FEDERICA PANICUCCI RISPONDE CON ELEGANZA A UNA PROVOCAZIONE

Tra i tanti follower una signora le suggerisce di scattare la stessa foto in bikini ma senza tacchi. Ovvia la provocazione, secondo la signora Federica Panicucci senza tacchi sarebbe bruttina. “Buona idea! Grazie!” è la risposta della padrona di casa di Mattino 5 che così zittisce tutti. Le critiche, i commenti negativi, non le piacciono.

“Falle rosicà ma mandami la ricetta per arrivare alla tua età così” le chiede una fan e lei non risponde, ci pensa qualcun altro ad indicare il dolce far niente e i soldi. Magari madre natura ha dato un grosso contributo e di certo la Panicucci non è una gran mangiona, in più qualche bugia forse l’ha detta, si allena un bel po’ e non è solo fortunata. Chissà se poi c’è qualche ritocchino nascosto. In ogni caso sono poche le 50enni come lei.