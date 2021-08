Elisabetta Gregoraci pronta ad allenarsi anche in vacanza, al mare

Di certo c’è madre natura che aiuta Elisabetta Gregoraci ma è l’allenamento continuo il suo vero segreto di bellezza e anche in vacanza non rinuncia a niente. In bikini Elisabetta Gregoraci è sempre perfetta, non un filo di grasso, non ha mai avuto la pancetta, la cellulite per lei sembra non esistere, tonicità ai massimi livelli. Tutto questo è grazie a quello che mangia ma soprattutto grazie alla sua voglia di allenarsi sempre. Anche alle Baleari ogni occasione è quella giusta per fare sport ed è anche quella giusta per mettere in evidenza gli addominali scolpiti. La showgirl e conduttrice calabrese si diverte sempre tantissimo quando c’è qualche nuovo sport da imparare e ogni volta riesce nel suo esercizio.

ELISABETTA GREGORACI PROVA IL WAKE BOARD

Con il wake board è stata la sua prima volta, ha confidato che si è divertita tantissimo, anche se il giorno dopo era piena di dolori lo rifarebbe subito. Anche dalle foto pubblicate è evidente il suo divertimento, almeno quanto è evidente che da anni non perde un allenamento. Anche lo sport acquatico è quello adatto ad Elisabetta Gregoraci. Costume argentato e giubbotto è prona per un nuovo shooting, perché ogni scatto che la riguarda appare come una pubblicità.

Nonostante il wake board c’è però sempre da ripetere il consueto allenamento a casa. Non può fare a meno di uno dei suoi circuiti. Quindi via a plank e squat jump con una semplicità incredibile mentre il fisico in questo modo resta scolpito. Allo stesso tempo non rinuncia ai piaceri della tavola, adora la pasta ma non la mangia di certo tutti i giorni per non penalizzare la sua tartaruga. Fatica e sudore tutti ricompensati, in costume Elisabetta Gregoraci è un vero spettacolo da sempre e dopo tanta fatica può godersi le bellezze delle Baleari e anche un po’ di relax in riva al mare ma sempre senza dimenticare i suoi follower.