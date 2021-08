Guendalina Tavassi presenta “la sobria madre” ed è una nonna molto sexy

La madre come la figlia, non è difficile che sia così nella vita e lo è anche per Guendalina Tavassi e sua madre. Tanto sexy l’una quanto l’altra nonostante l’ovvia differenza d’età. La nonna di Gaia, Salvatore e Chloe, i tre figli di Giendalina Tavassi, è davvero esplosiva. L’ex gieffina l’ha incontrata sotto a casa e parte subito l’ironia. E’ proprio Guendalina a notare subito l’abitino indossato dalla sua mamma. La somiglianza è evidente e anche la simpatia è la stessa per entrambe. Guendalina ha ceduto a qualche ritocchino e la sua mamma? Le forme sono davvero bombastiche anche per Emanuela Fuin, messe in evidenza dall’outfit scelto in pieno giorno e che colpisce anche la figlia.

LA MADRE DI GUENDALINA TAVASSI CON UN ABITO MOLTO SCOLLATO

Un abito colorato, aderente e molto scollato, così tanto che di giorno forse nemmeno la Tavassi osa. “Guardate chi ho trovato per strada, la mia sobria madre!” esclama Guendalina nella sua storia Instagram orgogliosa della sua mamma che appare così giovane. Lei ha 35 anni e sua madre quanti anni avrà? La nonna sta al gioco, ci tiene alle sue forme e ad apparire giovane e con il make up perfetto. Ha 55 anni, in realtà è ancora giovane ma scavando un po’ si apprende che la Fuin non è per niente estranea al mondo dello spettacolo.

La mamma di Guendalina Tavassi è stata una delle ragazze Coccodè di Indietro tutta; era una collega di Maria Grazia Cucinotta nel programma di Renzo Arbore. Ha lavorato anche con Enrico Montesano e Anna Oxa per Fantastico 10, ha lavorato a L’Araba Fenice su Italia 1 e ha partecipato anche ad alcune fiction come Commesse e recitato in altri film. Non solo, perché anche la nonna di Guendalina era un’attrice, ecco spiegato il desiderio della Tavassi di far parte del mondo dello spettacolo.