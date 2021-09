Chiara Ferragni inaugura la Parigi Fashion Week con un look da urlo e Fedez prepara i popcorn

Chiara Ferragni è arrivata a Parigi! Dopo la settimana milanese, i riflettori per il mondo della moda e del fashion si spostano in Francia. E Chiara ha subito fatto parlare del suo look, postando sui social le prime foto dell’outfit scelto per il suo arrivo in Paris! E non parliamo del costo dei vestiti ma di una scelta che di certo, scatenerà ancora una volta i commenti di haters e non solo. Fedez è già pronto: sui social ha commentando dicendo di avere i popcorn in mano perchè sa bene, che quando Chiara osa, arriveranno polemiche da tutto il mondo. Ma che cosa ha fatto questa volta la Ferragni? Ha indossato un paio di jeans a vita alta con una camicetta trasparente, un nude look impreziosito da copri capezzoli d’oro! Ed effettivamente non mancano i commenti, anche se sono tantissime le persone che ammirano le scelte di look di Chiara e sono totalmente dalla sua parte: “io se le avessi belle le sbatterei al vento sempre” ha scritto una fan della Ferragni sui social.

Il look di Chiara Ferragni che osa a Parigi infiamma i social

Tra i più moderati, questo commento: “io sono una nonna e ormai non sono indignata ma non dirmi che è bella questa immagine, sarò vecchia ma una bella donna vestita bene elegante mi piace sempre e sono sicura che fa girare la testa a tanti uomini “. Sono molte le persone a far notare che non è questione di bello o di brutto, ma di un look volgare che non convince. E voi da che parte state? Secondo voi Chiara ha osato troppo? Va detto che il look viene completato da una giacca che copre la maglia trasparente, che è stata tolta per fare questi scatti che “indignano il web” come si suol dire in questi casi.