Adriana Volpe di Sonia Bruganelli apprezza la scarpiera

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al GF Vip provano a sorridere ma sembra che davvero non riescano a legare. Ed è sul settimanale Chi che arrivano le battutine al vetriolo, le risposte dell’una sull’altra e non sono molto carine. Le impressioni di Adriana Volpe sulla Bruganelli infiammano ancora il reality delle opinioniste ma anche la moglie di Paolo Bonolis non resta certo zitta. E’ guerra tra le due protagoniste del Grande Fratello Vip volute da Alfonso Signorini. La conduttrice ironizza ma affonda il colpo e su Chi dice che della collega apprezza la sua scarpiera. C’è altro, ci sono i suoi occhi. Poi Adriana Volpe passa subito a ciò che non sopporta di Sonia Bruganelli. Quindi, nessun complimento?

Su Chi Adriana Volpe rivela ciò che apprezza di Sonia Bruganelli: scarpe e occhi

“Di getto direi la sua scarpiera ma, vedendola, non puoi non apprezzare i suoi occhi da Titti” e non sono dei complimenti. Subito dopo passa alla risposta sul cosa non sopporta di Sonia: “L’utilizzo che ha fatto dei social in passato e nel presente”. A cosa si riferisce la Volpe? Anche lei pensa che la Bruganelli ostenti la sua ricchezza? In questo momento la collega è a Parigi, tra i vari impegni ammira le meravigliose borse Louis Vuitton, chissà quanta invidia attirerà!

“Credo che sia palese che siamo due donne molto diverse per carattere e per vissuto e questa è la nostra forza e il motivo per cui Alfonso ci ha scelto” ha proseguito per poi stupire con un messaggio: “Coalizziamoci e saremo più forti e allora sì che ci temeranno tutti, Alfonso compreso”. Sembra però che la produttrice non abbia alcuna voglia di legare con la collega. Cosa c’è di vero in tutto questo? E’ un copione già scritto per attirare l’attenzione del pubblico o davvero non si sopportano?