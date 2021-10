Il primo fidanzato di Sonia Bruganelli, la sua rivelazione lascia di stucco

Da quando Sonia Bruganelli è sotto i riflettori, opinionista del GF Vip in molti vogliono saperne un po’ di più sulla sua vita. Anche il primo fidanzato viene tirato in ballo ed è Sonia Bruganelli a sorprendere tutti con la sua rivelazione. E’ una vera provocatrice la moglie di Paolo Bonolis perché alla domanda della rivista Chi avrebbe potuto anche rispondere con un altro nome o con un altro pensiero, invece ha tirato fuori un nome davvero inaspettato. La produttrice ha confidato che nel suo passato c’è Gabriele Paolini. Il nome forse non dirà molto a tutti ma se aggiungiamo che lui è il famoso disturbatore in tv il collegamento è veloce. Sonia Bruganelli lascia tutti di stucco ma poi aggiunge altro.

Sonia Bruganelli ricorda un bambino che le piaceva molto

Sì, era un bambino lui, era una bambina lei, ma perché tirare fuori il suo nome? Non è un vero fidanzato ma la Bruganelli ha rivelato il suo nome: “Gabriele Paolini: era carinissimo, riccio, moro, mi piaceva. Avevo 7 anni”. La bellissima 47enne era piccola, era una bambina e lui un anno più piccolo di lei. Sarà anche un dolce ricordo ma Paolini non è mai stato così dolce con i giornalisti, gli inviati. Le sue apparizioni in tv sono ben note, le sue azioni di disturbo durante i collegamenti in diretta televisiva hanno lasciato il segno ma non è tutto. Gabriele Paolini è stato accusato di ben altro, di induzione alla prostituzione minorile, di produzione di materiale pedopornografico e altro. Per lui si sono aperte le porte del carcere per un cumulo di pene.

Non è certo stato il fidanzato di Sonia Bruganelli ma l’opinionista del Grande Fratello Vip ha voluto condividere con i lettori del settimanale di Alfonso Signorini un suo ricordo da bambina. Sempre schietta, in ogni caso.