La dedica di Valeria Fabrizi al marito, Tata non c’è più da 33 anni

E’ una storia d’amore che Valeria Fabrizi ha raccontato tante volte prima di Ballando con le Stelle perché Tata Giacobetti, suo marito, resta l’unico grande amore della sia vita. Non c’è più da 33 anni e ieri ha ricordato quel terribile giorno con una dedica. Sul suo profilo social una foto del passato, un’immagine bellissima nel giorno del loro matrimonio. Valeria Fabrizi e Giovanni Tata Giacobetti si sono sposati nel 1964, nel 1988 lui è volato via lasciando un vuoto incolmabile e un dolore che l’attrice non riesce a superare. Li lega da sempre un sentimento che è ancora vivo, si legge nelle parole che gli ha dedicato e in quella foto delle nozze.

Valeria Fabrizi, due dolori immensi

“Amore mio, sono 33 gli anni trascorsi senza Te ma ti ringrazio per l’amore che da lassù mi conforta. TUA” parole semplici, piene d’amore, un amore che ha raccontato anche a Ballando con le Stelle, un discorso che ha emozionato tutti, l’amore che non svanisce mai anche se il tempo passa. C’è un altro grande dolore nella vita di Valeria Fabrizi ed è la morte del figlio, aveva solo tre mesi. Un dramma che la fece allontanare dal suo amato lavoro di attrice e dalla tv.

Da qualche anno è tornata sul set, amata da tutti perché il suo talento è così evidente. A Ballando con le Stelle ha dimostrato che a qualsiasi età si può essere giovani, pieni di vita, di voglia di fare, di vincere, di emozionarsi ed emozionare. Il suo ballerino non smette di complimentarsi, orgoglioso di fare coppia con lei. E’ incredibile il suo impegno in sala prove. Filippo mostra un video in cui Valeria è stanca, sembra quasi non farcela più, poi parte la musica, lui si alza, le mostra i passi e dopo un attimo la Fabrizi perde di colpo la sua età e torna il buonumore, dimentica il ginocchio malandato e gli altri problemi. Un esempio per tutti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".