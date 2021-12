Clizia Incorvaia sta ancora male ma regala un sorriso alla sua piccola da Mamma Natale

Per Clizia Incorvaia gli ultimi giorni sono stati davvero molto difficili. Dopo aver scoperto la positività della piccola Nina al covid 19, ha fatto il test e ha scoperto di essere a sua volta positiva. Non ne aveva in realtà dubbio, visto che da giorni anche lei stava molto male. Ha temuto per il suo bambino, visto che è incinta e per questo aveva fatto solo una dose di vaccino. Ha chiesto di essere capita e aiutata anche solo con un pensiero positivo sui social. Oggi alla vigilia di Natale, la piccola Nina sta un po’ meglio e anche Clizia prova a sorridere, mantenendo la sorpresa che le aveva fatto, vestendosi con il suo abito di Mamma Natale! “Il regalo più bello è stare in salute e in famiglia” ha scritto Clizia postando le dolci foto insieme alla piccola Nina che per fortuna a sua volta sta meglio!

Clizia Incorvaia mamma Natale per la sua piccola Nina

Le parole di Clizia sui social: “La cucciola sta bene e io oggi mi sono alzata dal letto per la prima volta .

Sguardo stanco( ma felice ),rossetto sbavato ma ho indossato come promesso l’abito da “Mamma Natale “.

Mai come quest’anno credo che il miglior regalo da chiedere sia stare in salute ( luogo comune ma quando ci passi ne capisci la verità ) . Grazie per tutte le onde positive che mi avete inviato .

Buon Natale e tanto amoreee.” Nonostante il sorriso di circostanza, si vede proprio che Clizia non sta ancora molto bene ma che per la piccola, è pronta a tirare fuori il suo sorriso migliore!

Clizia ha anche ringraziato tutte le persone che in questi giorni le sono state vicino e le hanno dato tanto affetto. Ha sperato che la sua situazione non degenerasse e per fortuna, almeno per ora, sembra che tutti sia andato nel migliore dei modi.

