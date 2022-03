La testimonianza di Valentina Dallari nella giornata per la lotta ai DCA: “Oltre le nubi esiste un sole caldo”

In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla Per la lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare che cade proprio oggi, 15 marzo 2022, Valentina Dallari ha deciso di aprire di nuovo il suo cuore, mostrando quello che è successo quando nel 2017, ha iniziato a soffrire di DCA. Per lei non è stato semplice, arrivare alla consapevolezza di essere malata, di aver bisogno di aiuto. Poi però, grazie all’aiuto di medici, psicologi ed esperti, e a una struttura ( troppe poche ce ne sono in Italia) che le ha permesso di iniziare un percorso di guarigione, di lottare per sopravvivere, Valentina ha guardato al futuro, consapevole che una nuova vita l’avrebbe aspettata una volta arrivata a tagliare il traguardo. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha scritto anche un libro per raccontare la sua storia, mostra nuovamente quelle foto, le immagini che la ritraggono nei due anni in cui davvero, ha rischiato anche di morire.

La battaglia vinta di Valentina Dallari contro i disturbi del comportamento alimentare

Le parole di Valentina Dallari sui social:

“Giorno dopo giorno”. Questo mi dissero quel lontano Gennaio 2018, quando mi ricoverarono in una struttura specializzata in Disturbi Alimentari. Non ero affatto consapevole di quello che mi stava accadendo, ne mai avrei pensato di aver bisogno di una struttura che mi aiutasse a riprendermi tutto quello che stavo perdendo. La vita, gli anni, me stessa. Eppure seguii quel consiglio. Inconsciamente, iniziai a lottare per sopravvivere. Lasciai che la natura facesse il suo corso, che mi guidasse verso la consapevolezza. Verso la salvezza. Verso una nuova vita.

E ancora:

Forse non riusciró mai a trovare le parole giuste che possano, in qualche modo, spiegare il dolore lancinante che accompagna una rinascita. Eppure sono ancora qui, per potervelo raccontare. Per testimoniare. Per dirvi che oltre le nubi esiste un Sole caldo. Per dirvi di volervi più bene. Di accettare chi siete. Sperando che, quel “giorno dopo giorno”, possa essere un mantra, una guida, un consiglio, per quei milioni di persone che, ancora oggi, lottano per sconfiggere quel mostro.E anche per chi c‘è riuscito.

Non tutti riescono a scrivere nuove pagine e Valentina, ricorda anche loro: