Valentina Dallari racconta il dramma dell’anoressia a Mattino 5: pesava 37 chili (VIDEO)

Appena qualche minuto fa, nello studio di Mattino Cinque insieme a Federica Panicucci, ci sono stati molti ospiti del mondo tv. Con loro si è parlato di argomenti molto seri e importanti quali quelli dell’anoressia e della bulimia. Taylor Mega ha raccontato la sua esperienza con la bulimia in esclusiva a Federica Panicucci. Tra gli ospiti era presente anche Valentina Dallari, nota per essere stata una tronista a Uomini e Donne. Valentina ha vissuto il dramma dell’anoressia ed è intervenuta sull’argomento. “Non è facile. Si parla di una malattia psicologica, io sono arrivata a pesare 37 chili” ha raccontato l’ex volto noto di Uomini e Donne.

Mattino 5, Valentina Dallari: l’aiuto della sorella per sconfiggere la malattia

Valentina Dallari è stata ricoverata per tutto il corso dello scorso anno. Come aveva già raccontato in precedenza a La vita in diretta, Valentina è stata aiutata moltissimo da sua sorella per sconfiggere la malattia. La sorella della Dallari è un’infermiera e la ex tronista ha voluto raccontare come le è stata d’aiuto in un periodo così difficile. “Io e lei non abbiamo mai avuto un rapporto meraviglioso, poi lei magari ha notato qualcosa, la mia famiglia comunque lo aveva notato, il mio ex fidanzato lo aveva notato” ha affermato Valentina nello studio di Mattino Cinque. “Io sono stata in questo centro presidenziale dove però, in realtà, mi hanno lasciato lì ma non potevo stare manco lì” ha proseguito Valentina Dallari.

Valentina Dallari ospite a Mattino 5: il racconto di come ha sconfitto l’anoressia

“Io dovevo andare in ospedale con un sondino e stare lì. Sono riuscita ad evitare… Poi loro hanno combattuto perché hanno visto che comunque in terapia ero piuttosto capace quindi hanno visto c’era quello spiraglio di luce a cui appendersi per uscire“ ha raccontato ancora Valentina Dallari che con le sue parole ha dato sicuramente molta forza e coraggio a chi sta vivendo un periodo di difficoltà simile a quella che ha vissuto lei. Valentina è riuscita a superare la sua malattia e oggi si gode tutto l’affetto dei suoi tanti fan. Sta per uscire, infatti, il primo libro della ex protagonista di Uomini e Donne. Un libro che avrà sicuramente un tema molto forte e che racconterà, per l’appunto, quello che Valentina ha vissuto. Un modo, come spera la Dallari, per essere d’aiuto a chi soffre di questa malattia.