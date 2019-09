La confessione di Taylor Mega a Mattino 5: bulimica da quando aveva 20 anni

Nella puntata di Mattino 5 in onda oggi 23 settembre 2019, nella seconda parte, Federica Panicucci ha voluto parlare dei disturbi alimentari. Di malattie come l’anoressia e la bulimia e per farlo ha invitato in studio delle ragazze che hanno deciso di dare la loro testimonianza, per essere anche di aiuto, magari, a chi da casa potrebbe riconoscersi nelle loro storie. A raccontare del suo problema con il cibo, anche Taylor Mega. Nello studio di Mattino Cinque la bella influencer spiega che sui social cerca di parlare anche di questi temi ma non è semplice visto che lei soffre in prima persona di bulimia. “Ho lanciato qualcosa ma non ho mai raccontato tutto perché quando hai un’influenza così vasta come la mia e così provo sempre a dare messaggi positivi ” ha detto la Mega nella puntata di Mattino Cinque in onda oggi.

In studio anche Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, arrivata a pesare 37 chili. Oggi è tornata a vivere ma per uscire dal tunnel nel quale era entrata ha dovuto ricevere tutto l’aiuto medico e psicologico del caso, restando ricoverata in una clinica per un anno

TAYLOR MEGA A MATTINO 5 PARLA DEI SUOI PROBLEMI DI BULIMIA

La Mega nello studio di Mattino 5 spiega che di recente ha avuto meno problemi ma che la sua è una battaglia continua contro la bulimia. Ne soffre da quando aveva 20 anni. E spiega: “Ultimamente non mi sta capitando, ti parlo da un mese a questa parte soprattutto perché cerco di evitare lo stress ma, soprattutto, di uscire con gli amici a mangiare fuori“.

La Panicucci le ha poi chiesto di raccontare qualche dettaglio in più sulla sua storia. E Taylor si è confessata: “Da quando avevo 20 anni, purtroppo, soffro di bulimia e non è facile parlarne perché prima di tutto te ne vergogni ed è molto difficile. Ne soffro quando sono sotto stress e non mi controllo e mangio e voglio mangiare tantissimo e poi vado a vomitare. Cerco di mangiare sempre sano ma quando sono molto stressata mangio tutto quello che c’è sul tavolo poi mi guardo allo specchio, mi peso, e vado a vomitare. So che è sbagliato, sto male anche fisicamente“.