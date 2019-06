Valentina Dallari a La vita in diretta estate: “Ho sconfitto l’anoressia grazie a mia sorella”

Valentina Dallari è una delle ex troniste di Uomini e Donne più seguite sui social. Negli ultimi anni ha dovuto affrontare e sconfiggere un brutto male. L’anoressia infatti l’ha travolta, ha trasformato la sua vita e il suo corpo. Valentina ha superato tutto grazie a un ricovero in una clinica specializzata e adesso sui social e in un libro che sta per uscire, racconta quello che le è successo per essere di aiuto a chi come lei soffre di questa malattia. Ieri la Dallari è stata ospite de La vita in diretta estate dove ha parlato di quello che le è successo negli ultimi anni. Valentina spiega, oggi con il sorriso, che era arrivata a pesare 37 chili, in tre anni. Non si rendeva conto di quello che stava succedendo al suo corpo.

VALENTINA DALLARI A LA VITA IN DIRETTA PARLA DEL SUO PERIODO PIU’ BUIO: COME HA SCONFITTO L’ANORESSIA

Ecco come racconta a La vita in diretta, quel brutto periodo:

“Io non mi sono mai accorta di come fossi e ci tengo a dirlo. In quel momento io mi sono vista sempre come sono adesso, perché l’anoressia va ad ammalare anche gli occhi. Adesso sto iniziando a vedermi, ed è anche difficile per me, ancora non riesco. Una persona che soffre di anoressia è portata a vedere nello specchi l’idea che si ha di se stessi. Io ero grossa ma non fisicamente, ma di problemi, di cose che non avevo risolto e le vedevo riflesse nello specchio.”

Ecco come era Valentina nel periodo per lei più difficile

Valentina spiega di essersi resa conto di essere malata solo dopo 4-5 mesi dal ricovero nella struttura che le ha salvato la vita. Ad aiutarla in questo percorso sua sorella e il suo ex fidanzato. Lei non capiva di aver bisogno di aiuto perchè non si vedeva per quello che era davvero allo specchio.

E poi la commozione di fronte alle parole di sua sorella che le ha mandato una bella lettera:

“Due fiori diversi, cresciuti nello stesso giardino, due sorelle sono così, il giorno e la notte. La metà di un’unica mela che il tempo ha provato a dividere ma senza riuscirci. Due sorelle sono così, come noi, l’una sempre accanto all’altra, testimone silenziosa della tua rinascita”.