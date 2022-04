Serata con la famiglia per Mara Venier, al ristorante con figli e nipoti

Ieri sera Mara Venier non ha cucinato per la sua famiglia né per gli amici che la domenica sera affollano la sua casa. Per una volta la Venier si è riposata e felice ha mostrato la sua serata con figli e nipoti al ristorante. In genere dopo la puntata di Domenica In corre a casa e si mette subito ai fornelli, spesso organizza le cene della domenica per rilassarsi dopo la trasmissione. Mara Venier adora cucinare per le persone a lei care, adora avere amici in casa, si diverte e ovviamente chi cena da lei non può che accettare e ringraziare per l’invito e per i piatti che prepara. E’ bravissima in cucina e i suoi piatti forti sono i grandi classici come la pasta al forno, le cotolette, le pizzelle fritte. Adora anche i carciofi e chi va alle sue cene non può presentarsi di certo a mani vuote. Mozzarelle e dolci sono i regali preferiti ma ieri sera la conduttrice non ha cucinato, non ha invitato nessuno a casa ma è riuscita ad organizzare la serata più bella di tutte.

Mara Venier a cena con figli e nipoti ma non c’è Nicola Carraro

Come sempre la conduttrice di Domenica In mostra ai suoi follower cosa fa la domenica sera. Un bel filtro per la Venier che seduta al tavolo di un locale mostra chi ha accanto, suo nipote Giulio, il più grande, il figlio ventenne della sua Elisabetta. Al tavolo c’è ovviamente anche la Ferracini e ci sono il figlio Paolo, la nuora, il piccolo Claudio. Manca Nicola Carraro che è a Milano ma Mara Venier è così felice.

Ammette che è la cosa più bella al mondo avere tutta la famiglia con lei, che è tutto ben più bello di Domenica In. La comprenderanno tutti, è ovvio che trascorrere ore felici con nipoti e figli sia la cosa più bella del mondo. Domenica prossima chissà con chi trascorrerà la Pasqua dopo la puntata.