Mara Venier cambia idea: farà Domenica IN anche nella prossima stagione di Rai 1

E alla fine Mara Venier non molla. Come dice la sua canzone preferita: “Io sono ancora qua” e lo sarà anche il prossimo anno, o meglio nella prossima stagione televisiva. Nei mesi passati la conduttrice aveva detto in modo chiaro e diretto che non avrebbe accettato di fare una nuova edizione di Domenica IN. Aveva spiegato che un impegno così lungo le portava via tempo, che avrebbe voluto dedicarsi alla sua famiglia e passare più tempo con Nicola. E invece a quanto pare, il successo di questa ultima edizione e l’affetto del pubblico hanno convinto la conduttrice ad accettare di nuovo l’incarico. Se Mattarella ha detto si, anche Mara può farlo.

La conduttrice, proprio nella puntata di Domenica IN del 10 aprile, ha rivelato i suoi propositi parlando di quello che accadrà da settembre.

Mara Venier pronta per una nuova edizione di Domenica IN

Sarà stata l’intervista a Jovanotti, sarà stato il clima di festa di questa puntata, alla fine Mara si è lasciata scappare la rivelazione. La conduttrice ha infatti invitato il cantante per il prossimo dicembre per una nuova intervista a Domenica IN. E poi ha commentato: “Farò Domenica In anche l’anno prossimo, ormai l’ho detto pubblicamente”, ha confessato scoppiando subito dopo a ridere. Non sappiamo se lo ha detto con consapevolezza o se la sua sia stata una rivelazione inattesa, sta di fatto che la conduttrice si è lasciata scappare quella che è una vera e propria notizia.

Mara quindi, dopo il successo di questa nuova stagione di Domenica In si prepara a tornare in onda anche a settembre per far compagnia al pubblico di Rai 1 come sempre dalle 14 in diretta! Mancano comunque ancora quasi due mesi alla fine del programma per cui ci sarà ancora molto da dire e da fare!