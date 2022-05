La figlia di Flavio Briatore ha compiuto 18 anni, Leni Klum è bellissima

Leni Klum, la figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum, ha compiuto 18 anni. Per lei non sono mancati gli auguri del papà, anche se Briatore non ha mai riconosciuto sua figlia. Di recente l’imprenditore ha parlato di Leni e della preoccupazione che aveva nel rivelare tutto a suo figlio Nathan Falco. Leni Klum è diventata maggiorenne, ha spento le candeline tra palloncini rosa e i tantissimi auguri. La top model 48enne è innamoratissima di sua figlia, le ha dedicato un video in cui racconta la vita di Leni con tanti scatti della loro vita. Tante foto che danno un risultato stile pellicola con la meravigliosa Leni da neonata ad oggi.

Gli auguri dolcissimi di buon compleanno di Heidi Klum a sua figlia Leni

“Buon compleanno Leni. Ti amo con tutto il cuore. Continua a far brillare la tua luce luminosa, sempre e per sempre”. La figlia della Klum e Briatore è già una modella molto richiesta, due anni fa a 16 anni il suo debutto ufficiale nel mondo della moda. Ha voluto seguire le orme della mamma senza temere il confronto. Leni è la prima figlia di Heidi, poi sono arrivati Lou, Johan ed Henry nati dal legame con l’ex marito Seal; il cantante è stato anche il padre della giovanissima modella. E’ per questo che Briatore non ha mai riconosciuto sua figlia, suo padre è Seal, con lui Flavio ha un ottimo rapporto. Di recente a La Repubblica l’imprenditore ha confidato l’amore che ha per Leni nonostante la distanza. Non si vedono spesso ed è consapevole che a crescerla è stata la madre con il suo ex marito, è lei che ringrazia non solo perché è bella ma forte e indipendente.

“Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico”.