Manuel Bortuzzo guarda Rinascere con la sua ex ed è polemica sui social

Purtroppo le tempistiche della fine della sua storia d’amore con Lulù Selassiè non hanno aiutato molto Manuel Bortuzzo in questi giorni, giorni in cui avrebbe dovuto concentrarsi sulla promozione del film Rinascere. L’attenzione del pubblico avrebbe dovuto concentrarsi sulla storia di Manuel, sul suo coraggio, sul suo esempio. Ricordate, a settembre anche su questo sito avete letto di complimenti incredibili per Bortuzzo, di come la sua presenza al GF VIP poteva essere un esempio per migliaia di ragazzi. Poi però i reality sono reality e ci mostrano una persona sotto ogni punto di vista e spesso, chi entra in un modo, esce in un altro, almeno per l’opinione pubblica. Per Manuel il percorso, non è stato sempre fatto di alti e il pubblico, ne ha amato alcuni aspetti ed è rimasto perplesso per altri. La fine della sua storia con Lulù Selassiè ha catalizzato poi tutta l’attenzione su questa vicenda, e poco si è parlato fino in fondo di questo film. Manuel non ha fatto moltissimo per evitare il fuoco nemico: è andato a Verissimo invece che Domenica In, innescando una polemica infuocata a poche ore dalla messa in onda del film. E sui social ieri sera, sono arrivate anche delle immagini che lo mostravano sorridente al fianco di Federica, la sua ex ragazza, mentre guardava il film di Rai 1 insieme a lei.

Manuel Bortuzzo guarda il film Rinascere insieme alla sua ex Federica

Sia chiaro: Manuel Bortuzzo è un uomo libero, un ragazzo di 23 anni che può cambiare idea su un amore dall’oggi al domani senza dare spiegazioni a nessuno. Paga però lo scotto di aver marciato, nel corso dell’ultima edizione del GF VIP, su una storia d’amore che probabilmente, è andata sempre a senso unico. Manuel, a Verissimo, ha confermato di esser stato innamorato di Lulù e anzi, ha dato a lei molte delle colpe per la fine di questa storia, dicendo che lei si è trasformata totalmente in un’altra persona una volta uscita dalla casa e che tutte le promesse fatte, si sono dimostrate solo parole. A questa storia, manca anche la risposta di Lulù che probabilmente arriverà a breve, chissà, forse nello stesso salotto di Canale 5.

Manuel ha anche spiegato che molte persone coinvolte in questa storia, la sua ex ad esempio, sono finite in un tritacarne che sta cambiando le loro vite. E ha anche spiegato che Federica ha ricevuto delle minacce dai fan della coppia “Manuel-Lulù”. Una cosa scorretta e sbagliata, è chiaro. Perchè lo ribadiamo, Manuel avrebbe potuto fare, dopo aver lasciato la principessa, tutto quello che più desiderava. E se Federica fa di nuovo parte della sua vita, come amica o come fidanzata, queste sono sue scelte, che nessuno da fuori può giudicare. Purtroppo però, quando sei un personaggio pubblico, alcune cose devi metterle in conto. L’accusa maggiore che i fan della ex coppia rivolgono a Manuel è quella di aver cercato solo visibilità e di esser stato poco sincero. Come ha però ricordato il Bortuzzo, noi non c’eravamo al suo fianco e al fianco di Lulù e non possiamo sapere nulla del loro privato una volta finito il reality. Per cui forse dovremmo ridimensionare la questione: non stiamo parlando di Kate Middleton e William, di Ben Affleck e Jennifer Lopez…Calma e sangue freddo, chiusa una porta, si aprirà per entrambi un portone.