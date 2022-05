Sonia Bruganelli soddisfatta del ritocchino si sente ancora più bella

Prima che se ne accorgessero gli altri è stata Sonia Bruganelli a rivelare il ritocchino agli occhi. Si è mostrata sui social con ancora i cerotti sul viso e adesso che li ha tolti ed è passato il tempo necessario per ammirare il risultato lei è del tutto soddisfatta. Per Sonia Bruganelli un intervento estetico agli occhi che le ha tolto un po’ di anni, niente di eccessivo, è sempre la stessa, ma davvero più bella. Lo confessa e lo racconta alla rivista Chi. Un piccolo ritocchino o un po’ di più, l’ex opinionista del GF Vip ha fatto la blefaroplastica, ha eliminato l’eccesso di pelle dalle palpebre e adesso non ha più gli occhi stanchi, addio palpebra che casca. Un’operazione in anestesia locale con una leggera sedazione generale e la splendida 48enne si prende un po’ giro raccontando che alla sua età ha sentito il bisogno di fare un tagliando agli occhi. Si famerà qui o avrà intenzione di cedere anche a qualche altro ritocchino stravolgendo il suo viso come hanno fatto tante donne del mondo dello spettacolo? Lei non ne ha bisogno, speriamo dunque si fermi.

Sonia Bruganelli più bella dopo la blefaroplastica

“A 48 anni ho sentito la necessità di fare un tagliando agli occhi e devo ammettere che adesso sono ancora più bella” la produttrice si ammira soddisfatta ma spiega che dovrà fare attenzione al mare questa estate. “Mi dovrò abbronzare con gli occhiali da sole per evitare cicatrici agli occhi, dovrò corrompere i paparazzi per ‘ritoccare’ le foto in costume come del resto faccio ormai da anni” ironica come sempre.

Su Chi non è mancato un commento rivolto ad Adriana Volpe: “Ultimamente ho letto alcune sue dichiarazioni carine sul mio lavoro. Evidentemente si è ricordata, lontana dalle luci del Grande Fratello Vip, che faccio l’imprenditrice oltre a essere la Marchesa del Grillo… in Bonolis” pungente come sempre.