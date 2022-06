Belen presenta la persona che da sempre si prende cura di lei e dei suoi figli

Belen non si occupa da sola di tutto e non bastano nemmeno i nonni che vivono nello stesso palazzo. C’è una persona che è molto cara a Belen e che da tanti anni, da circa 12 anni, si occupa di lei e dei suoi figli. Lei è Lulu e la presenta oggi per la prima volta, oggi che forse si sente sicura di non dovere spiegare niente a nessuno o che semplicemente ha voglia di ringraziare la persona che conosce molto della sua vita, dei suoi bambini, Santiago e Luna, della sua famiglia e anche della sua felicità e delle sue lacrime. Non l’abbiamo mai vista, forse sarà capitato in qualche foto, in qualche video ma dopo tanti anni desidera dirle grazie. Lei la chiama Miss Belen, contro il suo volere ma Lulu pensa sia una forma di rispetto.

Belen presenta Lulu

“Lei è Lulu che mi accompagna da 12 anni circa nella vita. Continua a chiamarmi Miss Belen contro il mio volere, ma per lei è una forma di rispetto” lo scatto in ascensore, allo specchio, con la piccola Luna Marì nel passeggino, poi il grazie che appare semplice ma a lei Belen Rodriguez ha affidato i suoi figli, il bene più prezioso: “Grazie per la cura che ti prendi di me e dei miei figli”. Poche parole in cui dice così tanto di una persona che in silenzio è sempre attenta a lei, alla sua famiglia.

Intanto, notte con pochissimo riposo ieri per la showgirl e conduttrice perché la piccolina aveva l’insonnia delle tre di notte. “Loro sentono tutto” ha commentato riferendosi alla sua dolce Luna. Chissà se parlava delle note di Ludovico Einaudi o di altro. In ogni caso poi è riuscita a farla addormentare, perché non c’è sempre Lulu che si occupa dei suoi figli, non ci sono sempre i nonni, Belen è prima di tutto una mamma.