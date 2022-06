Francesca Ferragni a una settimana dal parto ha già la pancia piatta ma quante critiche

Due foto a confronto, il pancione di Francesca Ferragni a una settimana dal parto e la pancia già piatta a una settimana dal parto. Fortunata e brava lei, è il caso di dirlo ma c’è chi non ha gradito la foto che la mostra già in gran forma. La sorella di Chiara Ferragni dopo i tantissimi auguri per la nascita del suo bellissimo bambino si è vista piovere addosso una valanga di critiche. Francesca Ferragni sarebbe colpevole di avere pubblicato a una settimana dal parto una serie di foto per ricordare tutti i dolci momenti della nascita fino ad oggi, fino allo scatto di profilo. Francesca posa di profilo davanti allo specchio, ed è sorprendente. Qual è stato il suo errore? Magari invece di vedere sempre il negativo chi commenta potrebbe anche ammirare una donna che prima della gravidanza mangiava in modo sano, faceva sport e che quindi ha una base che di certo non hanno tutte ma che tutte potrebbero avere. Non si è paragonata e nessuno ma a se stessa con il pancione e senza pancione, felice di essere mamma del suo Edoardo ma anche di essere in forma, la sua forma fisica, quella di sempre.

Francesca Ferragni la foto della pancia post parto

“Bellissimo bambino! Peccato per l’ultima foto un po’ squallida! Cosa vuole dimostrare? Un ventre piatto a una settimana dal parto? E chi se ne frega! E poi parliamo di stereotipi da superare! La maternità è un’esperienza bellissima, peccato rovinarla con questa pochezza!” scrive una delle tante follower infastidite dal ventre piatto della maggiore delle Ferragni mentre altre ironizzano sulla loro pancia senza vere figli.

Qualcuno la difende: “Lei è così anche perché ha una buona base sotto, fatta di alimentazione sana, palestra in casa e allenamenti. Poi aggiungi altri fattori come elasticità della pelle, allattamento e tanto altro”.