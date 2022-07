Caterina Balivo scatenata al Jova Beach party con figlio, marito e amiche

Caterina Balivo ha regalato al figlio e al marito un posto speciale al Jova Beach Party a Cerveteri

Caterina Balivo ha lasciato la sua amata Capri per il Jova Beach Party, un’occasione imperdibile per chi adora la musica e Jovanotti. A Cerveteri la Balivo è arrivata con Guido Maria Brera e il primogenito, Guido Alberto. Con loro anche le amiche della conduttrice; tutte insieme si sono scatenate sulla musica di Lorenzo Jovanotti e ovviamente l’hanno incontrato per regalare una foto ricordo ai figli. Pronta ad esaudire i desiderio del suo piccolo G.A. la conduttrice si è preparata con entusiasmo per la festa, l’evento che Jovanotti ha purtroppo dovuto sospendere per due anni, ma adesso è sulle spiagge italiane per incontrare i suoi fan, per regalare un concerto unico, una festa unica con la sua musica e quella dei suoi colleghi ospiti.

Caterina Balivo scatenata al Jova Beach Party

“Io penso positivo perché son vivo perché sono vivo” scrive Caterina Balivo pubblicando sul suo profilo social alcuni scatti dalla spiaggia di Cerveteri. Una festa a cui non voleva mancare, un regalo per suo figlio ma anche per suo marito. Ringrazia ancora una volta l’artista perché si sono svegliati tutti con il sorriso dopo il suo spettacolo, dopo l’incontro con lui.

L’arrivo della Balivo con le amiche e i loro figli, la felicità di GA che incontra il suo idolo prima di vederlo sul palco, poi tutti insieme seguono lo spettacolo e anche Brera è emozionato. “Siamo tornate dopo due anni ma con i nostri bambini e solo per lui” scrive Caterina e poi ancora complimenti per Lorenzo che è davvero instancabile e che è sempre con la sua famiglia, Teresa e Francesca. “Stanca ma felice” saluta tutti la Balivo e torna a casa perché ha una serie di impegni di lavoro. E a proposito di lavoro al settimanale Vero ha voluto precisare una cosa molto importante sul programma Chi vuole sposare mia mamma: “Ho voluto mettere le cose subito in chiaro: se c’è qualcosa di costruito, di non vero, non ci sto…”.