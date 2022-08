Un altro figlio, è il desiderio di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada confida il desiderio di avere un altro figlio ma non è così semplice

Meravigliosa Vanessa Incontrada in rosso sulla copertina di Vanity Fair in edicola dal 3 agosto. Un’intervista esclusiva in cui l’artista si è raccontata svelando molto della sua vita, del suo presente. La Incontrada desidera un altro figlio, vorrebbe diventare mamma di nuovo dopo Isal che è già un adolescente e ovviamene è la sua vita. Vanessa Incontrada non ha mai parlato della crisi con il padre di suo figlio ma a Vanity Fair spiega che è in un momento riflessivo della sua vita, non aggiunge molto su Rossano Laurini ma confida che è una riflessione che la sta aiutando a capire quello che è stato e cosa desidera, non solo nella vita privata.

Vanessa Incontrada e i suoi sogni

“Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”. Lei non ha scelto di fare un comunicato ufficiale per l’addio al suo compagno, non ha fatto come le altre coppie vip: “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”.

Ha un sogno più grande degli altri ma è un desiderio a cui sta pensando forse da poco tempo, evidentemente ha un nuovo amore: “Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi dò limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole”.

Da sempre innamorata di suo figlio Isal racconta che con lui non c’è bisogno di parlare di alcuni temi della vita: “Vive in una dimensione in cui non gli appartiene questo sottolineare le differenze: di forme del corpo, del colore della pelle, di orientamento sessuale, di identità di genere. Nessuno lo ha mai preso a parte per spiegargli le etichette, vive tutto con molta naturalezza e libertà”.