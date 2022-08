La rabbia di Aurora Ramazzotti contro Trenitalia: “Non ti dicono nemmeno quanto devi aspettare”

All'ennesimo ritardo e mancanza di comunicazioni Aurora Ramazzotti esplode contro Trenitalia

Aurora Ramazzotti viaggia di continuo e non è la prima volta che in treno si arrabbia, questa volta lo sfogo ci sta tutto ed esplode contro Trenitalia. Il disagio con i trasporti purtroppo è sempre più presente, Aurora si sofferma sui treni e non solo sui ritardi ma soprattutto sulla mancanza di informazioni, di comunicazioni. Da influencer vera mostra il disagio in una giornata calda, con il tempo che passa inutilmente e senza sapere come e quando arriverà al suo appuntamento. Una serie di storie su Instagram mostrano la sua pazienza che è andata via, ieri la giornata è stata davvero pesante per Aurora Ramazzotti come lo è per tutti coloro che salgono sul treno e temono quello che è successo a lei. Lo sfogo di Aurora Ramazzotti è del tutto comprensibile ma come sempre la sua ironia trionfa.

Aurora Ramazzotti e le piaghe che augura a Trenitalia

Fa sorridere la sua maledizione a Trenitalia, augurare le piaghe ad una cosa non può che farci ridere ma anche comprendere la sua rabbia.

“Bienvenue à bord un ca**. Li mortè votre. Che poi se non bastasse che è sempre in ritardo, manco ti dicono perché/come e quanto tempo devi aspettare prima di scoprire che ne sarà di te, se dovrai morire sulla carrozza due – scrive Aurora Ramazzotti – Niente e tu sei in balia dell’attesa in cui l’unica cosa che puoi fare è bestemmiare forte forte e invocare le peggio piaghe a Trenitalia”.

Poi prende la settimana enigmistica e inizia a distrarsi con un cruciverba e poi un altro e un altro ancora. Continua la sua ironia e confessa che sta per trasformarsi in una parola crociata, che ne ha già fatte dieci. Poi dopo un po’ di ore arriva a destinazione, le torna il sorriso perché ad attenderla c’è il suo fidanzato. Goffredo Cerza le sorride e lei fa lo stesso, rabbia passata ma non il problema con Trenitalia.