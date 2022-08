Mara Venier fa la spesa a Santo Domingo, è il suo posto preferito

Mara Venier mostra un po' delle sue giornate a Santo Domingo: si diverte mentre fa la spesa al supermercato

Mara Venier continua le sue vacanze a Santo Domingo, da più di una settimana ha raggiunto Nicola Carraro a Santo Domingo, con lei sono atterrati anche il figlio, la nuora e il nipotino Claudio. Mara Venier non viene meno alle sue abitudine, a Roma quando può adora fare la spesa al supermercato e anche in vacanza non cambia nulla. Ben due carrelli per la spesa, il figlio la prende un po’ in giro mentre fa un video che poi mostra ai follower. Le abitudini non cambiano, non cambia nulla e i carrelli sono pieni di cose da mangiare. La Venier non è a dieta, non ne ha alcuna intenzione, non adesso che si sta rilassando con la sua famiglia nella deliziosa villa a due passi dall’oceano. Nel carrello la conduttrice di Domenica In mette dentro le bottiglie di acqua e di birra, i biscotti, tanta frutta, tanta verdura e non mancano la pasta e varie golosità, ovviamente il pane. C’è davvero di tutto nella sua spesa e anche il piccolo Iaio sceglie le cose che preferisce.

Mara Venier al supermercato con la famiglia

Per Iaio è un gioco fare la spesa e la sua nonna lo lascia giocare con il carrello. Il figlio gira il video, la nuora sceglie i prodotti giusti e chiede al piccolo se gli va di provare qualcosa di nuovo. Poi tutti insieme tornano alla villa da nonno Nicola che li aspetta in piscina per divertirsi ancora tutti insieme.

“Il mio posto preferito perché alla fine mi diverto solo qua” commenta Mara Venier mostrando il video al supermercato. “Come potete vedere siamo a dietaaaaa!” esclama prendendosi un po’ in giro. E’ vero che hanno comprato un bel po’ di cose ma c’è anche tanta frutta e verdura nei carrelli. Chissà se si mette ai fornelli anche in vacanza o si lascia coccolare almeno in queste settimane.