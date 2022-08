Niente GF VIP 7 per Davide Bonolis: per il figlio di Paolo c’è il calcio

Davide Bonolis dice no alla tv: niente reality per lui il futuro è nel pallone. Giocherà con la Triestina

Si era detto più volte e in più occasioni che nel cast della settima edizione del GF VIP avrebbe potuto esserci anche Davide Bonolis, il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli. Ma a quanto pare, per il ragazzo, si apre un altro portone. Nella prossima stagione calcistica infatti, giocherà con la Triestina. E’ la rivista Chi a raccontare in esclusiva quello che succederà a Davide e quelli che saranno i suoi prossimi impegni. Niente mondo della tv quindi, niente reality ma il calcio. Oggi nelle anteprime sui social di quello che si potrà leggere nell’ultimo numero della rivista di Signorini in edicola si legge: “Chi” pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 10 agosto, le immagini esclusive di Davide Bonolis, figlio di Paolo e di Sonia Bruganelli, con la maglia della Triestina, la squadra di calcio professionistico di serie C che lo ha ingaggiato.” Non poteva essere altrimenti visto che il giornalista della rivista Chi, e tra i migliori amici e collaboratori di Sonia Bruganelli, Gabriele Parpiglia cura anche la comunicazione della Triestina. Chi meglio di lui avrebbe potuto raccogliere le prime emozioni di Davide futuro calciatore.

Davide Bonolis niente tv: nel suo futuro c’è il pallone

Nel nuovo numero della rivista Chi in edicola questa settimana si legge: “Il diciottenne figlio del conduttore, che in passato ha militato nelle giovanili della Roma e della Sampdoria, torna così al calcio professionistico dopo una serie di infortuni che sembravano averne fermato la promettente carriera. “

E ancora: “Davide vivrà con il resto della squadra nelle strutture della società, avrà un tutor (come i suoi compagni, senza alcun privilegio) e la possibilità di concludere l’ultimo anno scolastico. Poi sarà il campo a dire se merita una maglia da titolare oppure no. “

Un servizio interamente dedicato al figlio di Bonoli sulla rivista. Si legge: “Il settimanale “Chi” mostra le immagini esclusive dell’arrivo di Davide Bonolis accompagnato dal padre che ha stabilito con il presidente Simone Giacomini e gli altri componenti dello staff della Triestina gli ultimi dettagli del passaggio di Davide. Bonolis, grande appassionato di calcio e tifoso dell’Inter, si fermerà a Trieste per seguire le prime fasi del ritorno in campo del figlio.“