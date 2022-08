Arisa è dimagrita ma non ha fatto la dieta: pene d’amore

Nessuna dieta ma solo pene d'amore: Arisa spiega come mai oggi appare così magra

Sta per compiere 40 anni Arisa e oggi, è molto diversa dalla ragazza che abbiamo visto sul palco dell’Ariston per il suo esordio Sanremese. E non parliamo ovviamente solo di aspetto fisico ma anche di animo, sensibilità, consapevolezza. A pochi giorni dal traguardo, 40 candeline da spegnere, Arisa rivela che trascorrerà il 20 agosto in compagnia dei suoi genitori e di sua sorella. Una piccola festa in famiglia, nulla di più, ma per lei adesso è tutto quello che conta visto che sono stati i suoi genitori a darle la vita! E’ il grazie va tutto a loro, a mamma e papà. E quando la giornalista del Corriere della sera, Elvira Serra, le chiede come mai negli ultimi mesi sui social sia apparsa diversa dal solito, anche con qualche chilo di meno, la cantante lucana spiega di non aver fatto nessuna dieta.

Rivela: «Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata molto male e ho smesso di mangiare. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni». Saranno state pene d’amore per Vito Coppola? Il cambiamento di Arisa è arrivato soprattutto dopo la fine di Ballando con le stelle, quando appunto la cantante frequentava il ballerino siciliano. Arisa però no ha rivelato molto…

Una nuova Arisa per i suoi 40 anni

A proposito della sua forma fisica, Arisa ha dichiarato: «Non mi peso da un pezzo. Ma sono molto distante dalla palletta simpatica che cantava Sincerità a Sanremo e che pesava 72-75 chili. Però mi piaceva anche quella ragazza». E quando la giornalista del Corriere le ha chiesto come mai allora è dimagrita così tanto spiega: «No, non ho bisogno che qualcuno mi segua, non devo stare attenta. Io seguo il mio stato d’animo. Non mi piace bere alcolici, eccedere nel fumo. Un bicchiere di vino rosso lo bevo solo per darmi energia, non amo strafare». Arisa ha capito qual era il problema, cosa sbagliava e conclude: «Avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate».