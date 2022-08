Ilary Blasi in Croazia: bellissima in kimono, ha solo voglia di famiglia

Ilary Blasi è in Croazia, si mostra sempre più bella ma cerca la serenità nella sua famiglia

Un lungo kimono bianco che lascia intravedere il corpo di Ilary Blasi nel suo costume intero viola. E’ in barca Ilary Blasi, è in Croazia. E’ partita con la figlia Isabel perché sullo yacht per le ultime vacanze al mare c’è la sua famiglia, parte della famiglia che non la lascerà mai. E’ anche grazie alla sorella Silvia che la conduttrice sta superando uno dei periodi più difficili della sua vita. Nelle Marche ha incontrato invece Melory, anche lei sempre pronta a difenderla da tutti, soprattutto sui social. In Croazia una vacanza perfetta, per Isabel Totti è la vera gioia con le cuginette e il mare sempre a disposizione, poi le coccole della mamma. A bordo dell’imbarcazione hanno visitato le Kornati Island, ovvero le Isole Incoronate. Nessuna località mondana al mare, l’unica che ha scelto è stata Cortina e infatti i paparazzi hanno subito beccato Ilary Blasi in compagnia di Francesca Fagnani.

Con chi è Ilary Blasi in Croazia?

Con lei e la sorella maggiore, Silvia, ci sono i nipoti, il cognato Ivan e l’amica Francesca. E’ quindi Francesca che le scatta le foto, che ha fatto il video in cui mostra Ilary Blasi e sia figlia Isabel mentre prendono l’aereo.

E’ evidente che la conduttrice de L’Isola dei famosi ha solo bisogno della sua famiglia, di serenità, cosa che solo le persone più care e di cui si fida del tutto le possono dare. Sembra che qualcuno l’abbia tradita, anche gli amici che forse sapevano della presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

I suoi scatti questa estate parlano solo di amore vero e di cose semplici. Non ci sono i grandi viaggi con gli amici, non c’è la conquista di un nuovo posto con Totti, dove ogni estate mostravano la passione che sembrava durare da sempre e per sempre. Per 20 anni Totti l’ha guardata come il primo giorno, lo disse lei in un’intervista a Verissimo, poi forse ha smesso.