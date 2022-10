Aurora Ramazzotti, il pancione del quinto mese e le dolci parole di Jonathan Kashanian

E' bellissima Aurora Ramazzotti col pancione al quinto mese di gravidanza, bellissime anche le parole di Jonathan Kashanian

Una domenica dolcissima per Aurora Ramazzotti che bellissima mostra il suo pancione al quinto mese di gravidanza. Con lei c’è anche uno dei suoi amici più cari, Jonathan Kashanian. E’ lui che con Sara Daniele ha organizzato la festa per Aurora e suo figlio, per svelare a tutti e anche a lei che sta per arrivare un maschietto in famiglia. Il pancione di Aury cresce a vista d’occhio, ogni gravidanza è diversa dalle altre e il suo ventre esplode di dolcezza, la stessa che Jonathan commenta. Un bacio al pancione e chissà quali confidenze gli avrà già fatto raccontando al bambino della sua mamma e del suo papà.

Aurora Ramazzotti e l’amicizia speciale con Jonathan Kashanian

Una domenica piena di dolcezza, è autunno ma fa ancora caldo, sta arrivando novembre e sembra primavera, Aurora Ramazzotti è al quinto mese di dolce attesa e le parole di Kashanian sono piene d’amore, non solo nei suoi confronti ma di tutte le donne. “Tanta dolcezza in questa Domenica autunnale” scrive il volto noto della tv e dei reality show. Outfit chiaro, un dolce ai frutti di bosco per non dimenticare voglie e golosità e poi il più tenero dei commenti accanto alla foto.

Jonathan Kashanian bacia il pancione di Aurora Ramazzotti e scrive: “Tanta dolcezza in questa Domenica autunnale… Le donne incinte hanno una luce speciale in viso. Come se custodissero un segreto che conoscono solo loro…” Tvb Auri. Con te sempre risate sincere, di cuore”.

Anche la risposta di Aurora è dolce ma come sempre c’è tanta ironia, quella che fa bene al cuore: “In realtà era il mio travestimento da zucca di Halloween. Ti voglio bene tanto!”. Che Aury e Goffredo Cerza abbiano già scelto il padrino per il loro piccolino? C’è chi pensa che potrebbe essere Michelle Hunziker la madrina.