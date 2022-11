Irene Capuano parla per la prima volta del suo problema dopo le gravidanze

Irene Capuano svela la diagnosi, un problema di cui soffre da 4 anni, dopo la seconda gravidanza

Irene Capuano sta per rinascere, lo scrive lei sui social confidando che ha trovato il coraggio per risolvere un problema che dopo la seconda gravidanza era diventato davvero difficile da superare. Tra una settimana la moglie di Francesco Arca metterà fine ai 4 anni difficili vissuti tra problemi di salute ed estetici. Irene Capuano soffre di diastasi addominale ed è grazie ad un dottore umano e competente che adesso è pronta ad iniziare il suo percorso, ad intervenire per eliminare quello che non è solo un difetto. E’ il 12 novembre che potrà finalmente dirsi soddisfatta, ne è certa perché dopo tante visite, dopo tanti controlli ha scelto il medio giusto.

Irene Capuano spiega di cosa soffre

“Retti addominali non richiusi dopo la mia seconda gravidanza” ma anche con questi termini non tutti comprendono, di certo le donne che ne soffrono sanno bene di cosa si tratta. Ed è soprattutto a loro che Irene si rivolge. La diastasi addominale è la separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale e i problemi sono molteplici.

L’ex volto noto di Uomini e Donne ne parla per la prima volta, la sua scelta è importante. “12-11-2022 finalmente dopo 4 anni di visite, incontri, dottori, dolori addominali , schiena a pezzi, digestione faticosa, abbigliamento “large” per coprire il difetto, paure, dubbi tra pochi giorni la mia Rinascita”. E’ davvero una rinascita per lei, un giorno che non potrà mai dimenticare e deve dire grazie al dott. Davide Lazzeri. “E’ grazie a lui se finalmente ho preso coraggio e per tutte quelle Donne che mi scrivono e che hanno lo stesso problema vi dico non abbiate paura.. affidatevi ad un Medico serio, umano e competente come ho fatto io e che per qualunque dubbio e’ pronto a rispondervi e tranquillizzarvi a qualsiasi ora”. In tante hanno chiesto di più, in tante hanno lo stesso problema e c’è chi l’ha già risolto, chi come lei continua ad attendere. “Vi aggiornerò passo dopo passo e spero di dare coraggio a chi ancora non lo ha”.