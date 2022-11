Il tutorial di Belen con i prodotti di Michelle Hunziker che commenta: “Bella fuori e dentro”

Belen Rodriguez pubblicizza i prodotti Goovi di Michelle Hunziker con un tutorial molto apprezzato

Scambio di complimenti oggi tra Belen Rodriguez e Michelle Hunziker. La prima che ha pubblicizzato con un tutorial i prodotti Goovi di Michelle che a sua volta è entusiasta del lavoro fatto da Belen ma anche dell’amicizia che le lega. Si conoscono benissimo Belen e Michelle, entrambe pazze per il make up facilissimo per tutte con i prodotti dalle nuove formule. Un regalo per Natale che la Hunziker ovviamente ha già testato su se stessa. Un regalo che Belen pubblicizza con entusiasmo mostrando che il mascara contenuto nella box limited edition apre le ciglia e regala uno sguardo da cerbiatta.

“Ma la bellezza di questa donna con quegli occhietti da cerbiatto… e non è solo bella fuori ma è proprio bella bella dentro” commenta la Hunziker entusiasta di come Belen Rodriguez ha mostrato mascara, rossetto, la palette con gli ombretti in crema, con il blush e l’illuminante. I pennelli adatti, tutto Goovi, pochi minuti, pochi passaggi e il make up è perfetto.

Anche Michelle usa la stessa box ma sembra che lei sia ancora più brava con il trucco, il risultato è perfetto, stende il fondo e commenta che è deliziata dal tutorial che ha fatto per lei.

Nel fine settimana la Hunziker ha anche mostrato gli angoli di casa sua, un nido che ha voluto ristrutturare per ottenere un equilibrio perfetto che le desse la carica: “L’equilibrio dal momento in cui varco la soglia. Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia. Entrano solo le persone che amo e delle quali mi fido. Tolgono le scarpe da buona svizzera…Il suo profumo avvolgente di olii essenziali, i suoi colori che mi rappresentano come il rosa antico, i colori tenui e chiari della terra, mi calmano mi confortano e mi fanno sentire che questo periodo della mia vita è il più bello di sempre – Michelle prosegue – Sono una donna fiera di esserlo che ha conquistato la cosa più importante….la libertà di essere me stessa, di continuare a seguire i miei sogni e di concedermi il lusso di avere dei bisogni…senza sentirmi più in colpa per aver creato degli spazi tutti miei”.