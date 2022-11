Jeremias Rodriguez festeggia il compleanno a casa di Belen, per lui dediche importanti

Jeremias Rodriguez compie gli anni e festeggia a casa di Belen. Tutta la famiglia ha per lui dediche speciali

Jeremias Rodriguez oggi compie gli anni ma la prima candelina l’ha già soffiata ieri sera a casa di Belen con tutta la sua famiglia. Impegni di lavoro vari non sempre permettono ai Rodriguez di stare tutti insieme e forse ieri sera mancava Stefano De Martino ma non sono mancati i teneri auguri di tutti. Dolcissimi gli auguri di mamma Veronica: “Al gigante buono! Pazzo carino! A quello che da piccolo mi diceva comprami, comprami, compramelo! E lo ottenevo per insistente… a Jere… buona vita e buon compleanno! Ti amo! Mammamia” si scopre così un altro pezzetto del carattere di Jeremias Rodriguez. Lui è il fratello che divide i follower, il pubblico, non piace a tutti proprio per il suo caratterino, invece altri ammirano la sua trasparenza. Di certo di Jeremias Rodriguez è pazza la sua bellissima fidanzata, Deborah Togni. Innamorate di Jere anche le sue sorelle, entrambe dopo avere festeggiato ieri sera hanno scritto per lui dediche importanti.

Buon compleanno Jeremias Rodriguez

A tavola c’è quasi tutta la famiglia, mamma, papà, sorelle, cognato, nipoti, fidanzata e per Jeremias Rodriguez c’è anche il suocero di Cecilia, Francesco Moser. Siede proprio accanto a lei e ridono di gusto, magari dopo avere letto i pettegolezzi sul loro conto, sempre gli stessi, quelli che riportano che il campione di ciclismo avrebbe voluto un’altra fidanzata per suo figlio Ignazio.

L’allegria non manca mai e I Rodriguez apprezzano sempre di più le feste in casa. Belen scrive gli auguri per suo fratello Jeremias: “Auguri a te, auguri a te tenero gigante. Brindo alla tua umanità, brindo alla tua crescita, brindo a quegli occhi che hanno riso anche quando non avevano la forza di farlo. Ti amo fratello mio”. Lui non ha mai nascosto di avere avuto problemi in passato. Oggi compie 34 anni, da tempo non è più un ragazzino.