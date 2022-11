Michelle Hunziker usa i bigodini caldi e mostra la sua piega perfetta

Michelle Hunziker suggerisce come fare una piega perfetta in poco tempo con i bigodini caldi

Michelle Hunziker la chiama la Hunzipiega e non vedeva l’ora di mostrare alle sue fan come fa da sola la piega ogni mattina. Bigodini caldi e 20 minuti di tempo, il risultato è una piega che mostra nelle foto, perfetta. Bellissima Michelle Hunziker fasciata in un abitino bianco, è a casa, è mattino e trucco e piega sono perfetti. Non c’è nessun collaboratore a casa con lei, ha fatto tutto da sola. Più volte le fan le hanno chiesto di mostrare come sistema i suoi capelli al mattino, come riesce ad essere sempre perfetta dopo la doccia. L’aveva promesso e mostra come ha sistemato i grossi bigodini e il risultato del suo lavoro. Seguendo i suoi consigli Michelle Hunziker promette una piega capace di reggere tutto il giorno, di farla sentire in ordine senza dovere ricorrere ogni volta a mani esperte.

Michelle Hunziker la piega per i capelli con i bigodini caldi

“Mi avete chiesto di farvi vedere un po’ di pieghe perché a me piace tantissimo giocare con i capelli e sono anche molto veloce. Questa piega così carina è per chi ha il taglio come il mio o comunque un long bob, prendete dei bigodini caldi, vi faccio vedere come e avete questa piega qua”.

Sembra davvero semplice, basta comprare i bigodini termici, sono perfetti per creare onde e ricci. Ovviamente dureranno una giornata ma è proprio quello che suggerisce Michelle Hunziker. 8 minuti di tempo per applicare i bigodini e poi 10 minuti per farli raffreddare. Togliamo i bigodini e avremo il risultato promesso da Michelle. Proviamo?

Dolcissima la conduttrice e showgirl nel pomeriggio ha pubblicato anche una foto con sua figlia Aurora. Bellissime sul divano di casa, abbracciate e felici: “Chiacchiere, progetti e sogni di mamma e figlia…” in attesa che arrivi il maschietto tanto desiderato.