Guendalina Tavassi si diverte alla festa di compleanno del figlio: Sasy compie 7 anni

Anche Rudy Zerbi alla festa di compleanno del figlio di Guendalina Tavassi

Vestita di verde oggi Guendalina Tavassi ha raggiunto il locale scelto per festeggiare il compleanno del figlio. Sasy compie 7 anni e per la sua festa ha voluto che tutto fosse sul tema calcio. Ecco perché la sua mamma si è vestita di verde. Allegra e grintosa Guendalina Tavassi come sempre non ha fatto mancare sul suo profilo social i momenti più simpatici del party. Ovviamente i bambini si sono divertiti con tutti i giochi proposti dall’animazione e c’erano palloni ovunque. Presente alla festa anche Rudy Zerbi, lui si è divertito con lo schiuma party scatenandosi più dei bambini. Un buffet ricco, perfetto per tutti con le pizzette, anche quelle dolci alla Nutella, i fritti e ogni cosa che Guendalina Tavassi vorrebbe mangiare ma la figlia più piccola le ricorda che è a dieta.

Guendalina Tavassi chiede alla mamma di arrivare alla festa il più tardi possibile

C’è sempre da ridere con l’ex gieffina che dopo avere confessato che è stata capace di avere in ritardo anche alla festa di compleanno del figlio mostra la conversazione di questa mattina con sua madre. Le chiede di arrivare al party il più tardi possibile magari verso la fine per “non rompere”. Guendalina sa già che la nonna del festeggiato sarebbe capace di rovinare tutto chiedendo di fare abbassare la musica e altro.

La nonna infatti arriva in tardi. Altro che nonna, è giovanissima, ovviamente merito anche del filtro e dei ritocchi. Guenda non li ha mai nascosti, proprio ieri Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha evidenziato il prima e dopo della Tavassi facendo notare a tutti che ha fatto il botox, che la sua fronte è liscia, non si muove. “Amiche mie, sapete cos’è il Botox? Si tratta di una tossina usata per attenuare le rughe. Quando vedete una come me che quando alza le sopracciglia è piena di rughe vuol dire che non fa il Botox – dice la D’Urso- Quando vedete Guendalina che ha una sorta di piazza in fronte vuol dire che ha fatto il Botox. Lei è immobile quando ride”.