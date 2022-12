Per Mara Venier il pranzo dell’Immacolata è davvero speciale

Con Mara Venier per il pranzo dell'Immacolata ci sono Renzo Arbore, Rita Dalla Chiesa, i figli e altri amici a lei molto cari

Giorno dell’Immacolata speciale per Mara Venier che felice mostra le foto a casa di una cara amica e con loro ci sono anche Renzo Arbore, Rita Dalla Chiesa, i suoi figli, il nipotino. Un pranzo dell’Immacolata di quelli che non faceva da tempo ma questa volta non è Mara Venier ad organizzare il tutto, non ha cucinato lei. La conduttrice è a casa di Giulia Santoro, felice che lì siano riunti tutti, la famiglia e gli amici più cari, quelli di vecchia data, quelli che di lei conoscono tutto. Nella foto di gruppo che Mara Venier ha pubblicato Renzo Arbore è accanto a sua figlia Elisabetta, una foto che amerà per sempre. Grande assente Nicola Carraro, il marito di zia Mara è a Santo Domingo, ancora positivo al covid. Di certo a lui non dispiacerà vedere sua moglie felice come una ragazzina con le persone che per lei sono state e saranno sempre importanti. Solo da poco tempo è riuscita a ricucire il rapporto con Renzo Arbore. La loro è stata una storia d’amore che li ha visti insieme per tanti anni. Era lui che non riusciva più ad incontrarla, che non voleva sentirla, era Renzo Arbore che forse non aveva ancora compreso il perché del loro addio. Poi il tempo passa e la vita chiarisce tutto, adesso sono di nuovo insieme, amici.

Il giorno dell’Immacolata per Mara Venier

Per molti l’8 dicembre è una data importante ed è anche il momento in cui si ha voglia di stare solo con le persone che si amano. Lo sa bene Mara che ha voluto trascorrere dopo due anni di pandemia un 8 dicembre pieno d’amore e di serenità. Tra le storie di Instagram lo ripete più volte che con lei ci sono i suoi figli Paolo ed Elisabetta, che c’è anche il nipotino, il piccolo Iaio.

“Una giornata che rimarrà nel mio cuore” scrive nella didascalia della foto che mostra tutto il gruppo. Mara Venier ha voglia di mostrare a tutti chi c’è con lei oggi, chi fa parte della sua famiglia, quella vera.