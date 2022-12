Bianca Balti in ospedale felice di avere battuto sul tempo il tumore

Bianca Balti racconta dell'intervento, felice di avere battuto il tumore sul tempo

Bianca Balti è felice, la paura è passata, l’operazione è andata bene, dolore a parte quando si è svegliata ma adesso il peggio è dietro le spalle. E’ dall’ospedale che Bianca Balti nel momento in cui si è ripresa dall’anestesia ha voluto raccontare ai follower come sta. La modella e influencer aveva già da tempo deciso di rimuovere entrambi i seni, di battere sul tempo il tumore. Una scelta che inevitabilmente ha creato una divisione tra chi era dalla sua parte e chi crede sia assurdo. Non ha voluto rischiare, troppo alta per lei la probabilità di ammalarsi di cancro e dopo i precedenti interventi questa volta Bianca Balti si è sottoposta a doppia mastectomia preventiva. Aveva avvisato tutti che ieri sarebbe entrata in sala operatoria ma aveva anche confessato che erano arrivati il terrore, la paura del dolore, di vedere asportata una parte importante del suo corpo. Aveva spiegato tutto anche alle sue figlie ma a 38 anni non deve essere semplice.

Bianca Balti portatrice della mutazione BRCA1

Una mutazione che indica una predisposizione allo sviluppo del cancro ma la splendida modella ha agito prima che potesse accadere qualunque cosa e adesso che ha ridotto del 95% il rischio di avere un tumore al seno sa di avere fatto la cosa giusta. Alle figlie Matilde e Mia ha detto che si operava perché ama troppo la vita. Ci vuole coraggio ad affrontare qualcosa prima che accada e dopo l’isterectomia è arrivato anche il secondo intervento.

Adesso sorride, è serena nonostante il dolore e la stanchezza. Ringrazia per il reggiseno rosa che le hanno dato dopo l’intervento e spera di mangiare presto qualcosa di solido perché è digiuna da un bel po’ di tempo. Prima di Bianca Balti anche Angelina Jolie tempo fa ha fatto il suo stesso percorso. Non è così semplice fare questa scelta, Bianca Balti si è tolta un gran peso