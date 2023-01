Paola Caruso è tornata casa da suo figlio: “Ho bisogno di tanto riposo”

Paola Caruso ha lasciato l'ospedale ed è tornata a casa da suo figlio

Paola Caruso era finita in ospedale, un crollo dovuto al carico emotivo e fisico per il dramma che sta vivendo per suo figlio. E’ tornata a casa, è di nuovo con il suo piccolo Michelino, è lui la sua forza. Paola Caruso sta crescendo da sola suo figlio, non è mai stato semplice ma da poco più di un mese è accaduto qualcosa che ha cambiato le loro vite, una disgrazia. L’ex Bonas di Avanti un altro ha definito così, una disgrazia, quanto accaduto in Egitto mentre erano in vacanza. Non ha ancora spiegato cosa è accaduto, non ha ancora confermato se sia colpa di qualcuno o a causa di chissà cosa ma Paola Caruso sa che nel futuro di suo figlio ci saranno tante terapie da affrontare. Paola Caruso ha lasciato l’ospedale, è tornata a casa, ha bisogno di tanto riposo, deve riprendersi. In tanti l’hanno chiamata, le hanno inviato dei messaggi per darle forza, per sostenerla anche a distanza. Paola è crollata, ha dovuto essere forte per suo figlio in queste lunghe settimane ma alla fine non ha retto un carico così pesante da portare da sola.

Paola Caruso ha lasciato l’ospedale

“Finalmente a casa con il mio amore… ho bisogno di tanto riposo”. Ringrazia tutti la Caruso: “Grazie a tutti per le chiamate e i messaggi di sostegno… Ci rimetteremo presto, siamo uno la forza dell’altro”. Ha concluso aggiungendo un cuore e una preghiera, l’affetto e il sostengo che desidera continuare a ricevere.

Quando sarà pronta per farlo racconterà tutto, adesso non ci riesce, ancora troppo fragile, fa ancora troppo male ciò che è accaduto e devono affrontare lei e il suo bambino. A Natale, a Santo Stefano, a Capodanno, Paola Caruso e suo figlio Michele li abbiamo visto dolcissimi insieme. Qualcuno ha ipotizzato che lei sta fingendo, che ha inventato tutto, che il bambino sta bene. Esistono problemi di salute che non sono evidenti, è assurdo anche solo pensare che una madre possa mentire sulla salute del proprio figlio. Ha cercato semplicemente di fargli vivere dei momenti sereni come sempre.