Taylor Mega: “Facevo tre lavori” ma adesso i suoi guadagni sono incredibili

A Mattino Cinque Taylor Mega svela quanto guadagna oggi, per un post, mentre prima era costretta a fare anche tre lavori

Ospite in collegamento con Mattino Cinque Taylor Mega svela quanto guadagna a post. Cifre che lasciano senza parole e a cui Francesco Vecchi aggiunge che in Italia sono circa 350 mila gli influencer e da poco è nata anche la AssoInfluecner, il sindacato dedicato a questo che è ovviamente un nuovo lavoro. Quelli di Taylor Mega e altre influencer sono guadagni tali che a molti verrebbe la voglia di smettere di fare il proprio lavoro e buttarsi nei social ma non è poi così semplice. Se è vero che oggi purtroppo basta poco per diventare personaggi noti e avere tanti follower è un po’ più complicato restare a galla. Taylor Mega ci è riuscita ma desidera sottolineare che lei non vende le sue foto su piattaforme private, non è per intenderci che guadagna con Onlyfans.

Taylor Mega da tre lavori e post da migliaia di euro

Faceva la commessa in due posti diversi e poi nel fine settimana faceva la barista, tre lavori per guadagnare, perché la sua idea era quella di investire, aveva già un obiettivo. Fare l’influencer ed avere successo guadagnando tanto come Taylor Mega non arriva dalla sera alla mattina, lo precisano lei e il conduttore di Mattino Cinque.

“Ci tengo a precisare che io non vendo le mie foto su una piattaforma privata, ma faccio pubblicità su Instagram. Oltre questo, ho un centro estetico a Milano, ho un’applicazione di fitness dove ci sono persone che si sono iscritte per allenarsi con me – e prosegue – Ci tenevo a fare un appunto perché questi annunci di lavoro sono rivolti a tutti e non solo ai giovani, c’è poca voglia di mettersi in gioco. Bisogna riflettere di più”.

Ma quanto guadagna Taylor Mega? “Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga. Adesso con le attività che faccio sui social, investo su altre aziende. Quanto vale un mio scatto? Dipende dalle varie promozioni perché ci sono promozioni da 8000 e promozioni da 40 mila euro. Le cifre sono più o meno quello”. Quindi per un solo post da8mila a 40mila euro. Sì, bisogna davvero riflettere di più.